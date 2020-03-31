Дистанционный «неуд»: педагоги заявили о неготовности российской системы образования к онлайн-обучению

сегодня 13:58 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Большинство российских педагогов считают отечественную систему образования неготовой к работе в дистанционном формате; многие уверены, что пострадает качество подготовки школьников и студентов.

С 6 апреля российские школьники после окончания весенних каникул вернулись к обучению – грызть гранит науки им приходится в онлайн-формате. На время эпидемии коронавируса занятия проходят дистанционно. При этом первый же день обучения выявил массу проблем с реализацией схемы виртуального обучения – родители школьников массово жаловались на сбои при регистрации на специализированных сайтах. О неготовности российской системы образования к работе в новых условиях заявили и эксперты многопрофильного аналитического центра НАФИ, которые пообщались с педагогами большинства отечественных школ и вузов.

Как сообщается на сайте центра, две трети российских школьных учителей (68 %) считают, что система школьного образования не готова к переходу на дистанционное обучение, 24 % полагают, что школы к переходу готовы. Среди преподавателей вузов доля более оптимистичных оценок выше: треть (35 %) считают, что система высшего образования готова к переводу занятий в удаленный формат, 53 % придерживаются обратного мнения.

Поводы для таких оценок лежат в основном в технической плоскости.

Говоря о техническом оснащении образовательных организаций, большинство – 61 % школьных учителей – оценили его на «тройку»,

только 15 % указали, что их организация оборудована «очень хорошо».

Кроме того, к дистанционному обучению не всегда готовы и сами ученики.

«Почти каждый пятый учитель (19 %) отметил, что до половины всех школьников в их потоке дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10 %) указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины», – говорится в исследовании НАФИ.

Закономерно, что многие опрошенные специалисты дают негативные прогнозы эффективности такого обучения. 66 % считают, что качество знаний учащихся снизится, 28 % – что оно останется без изменения, 6 % заявили об улучшении качества знаний.

Напомним, 6 апреля родители новосибирских школьников начали жаловаться на различные проблемы с дистанционным обучением.