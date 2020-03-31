Два пациента – в тяжёлом состоянии: количество заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 14 человек

сегодня 16:41 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус подтвердился у 14 жителей Иркутской области; состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжёлое.

Три новых случаях заражения коронавирусом зафиксировано в Иркутской области за последние сутки. Всего на 7 апреля в регионе 14 пациентов с подтверждённым COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

По данным издания «Иркутск Сегодня», двое из 14 госпитализированных жителей находятся в тяжёлом состоянии. Накануне, 6 апреля, в больнице скончался первый инфицированный пациент – мужчине было 62 года.

Портал также собрал информацию о выявленных случаях заболеваний, так, 10 заразившихся – это жители Иркутска (накануне они вернулись из Таиланда, Бурятии и Москвы либо контактировали с инфицированными), ещё один – житель Братска (недавно побывал в Испании) и один житель Ангарска (вернулся из ОАЭ).

Среди заболевших коронавирусом в Иркутской области детей нет.

До 12 апреля в регионе действует режим самоизоляции для населения.

Как сообщает «Иркутск Сегодня», на форе эпидемии коронавируса в регионе сформировали три экипажа для работы в особых условиях оказания экстренной и неотложной помощи.

«Автомобили оснащены специальными носилками-боксами для перевозки больных, заражённых опасными инфекциями. Фельдшеров и водителей обеспечили средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, респираторами, очками и специальной обувью», – пишет издание.

Напомним, 7 апреля в России был побит рекорд по количеству вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.