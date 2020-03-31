Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Два пациента – в тяжёлом состоянии: количество заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 14 человек

сегодня 16:41

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирус подтвердился у 14 жителей Иркутской области; состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжёлое.

Три новых случаях заражения коронавирусом зафиксировано в Иркутской области за последние сутки. Всего на 7 апреля в регионе 14 пациентов с подтверждённым COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

По данным издания «Иркутск Сегодня», двое из 14 госпитализированных жителей находятся в тяжёлом состоянии. Накануне, 6 апреля, в больнице скончался первый инфицированный пациент – мужчине было 62 года.

Портал также собрал информацию о выявленных случаях заболеваний, так, 10 заразившихся – это жители Иркутска (накануне они вернулись из Таиланда, Бурятии и Москвы либо контактировали с инфицированными), ещё один – житель Братска (недавно побывал в Испании) и один житель Ангарска (вернулся из ОАЭ).

Среди заболевших коронавирусом в Иркутской области детей нет.

До 12 апреля в регионе действует режим самоизоляции для населения.

Как сообщает «Иркутск Сегодня», на форе эпидемии коронавируса в регионе сформировали три экипажа для работы в особых условиях оказания экстренной и неотложной помощи.

«Автомобили оснащены специальными носилками-боксами для перевозки больных, заражённых опасными инфекциями. Фельдшеров и водителей обеспечили средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, респираторами, очками и специальной обувью», – пишет издание.

Напомним, 7 апреля в России был побит рекорд по количеству вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Иркутская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92922
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86373
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84754
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74391
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73789
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53929
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51636
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО