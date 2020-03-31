Две улицы перекроют в Новосибирске из-за ремонта теплосетей
Скриншот конструктора Яндекс карт
Улицы Семьи Шамшиных и Демьяна Бедного частично перекроют на две недели; на перекрытых участках будет идти ремонт теплосетей.
С 7 по 20 апреля полностью закрыто движение транспорта на участке дороги на улице Семьи Шамшиных (от внутриквартального проезда в районе дома № 90/1 до пересечения с улицей Демьяна Бедного) и по улице Демьяна Бедного (от пересечения с улицей Семьи Шамшиных до тупикового проезда улице Демьяна Бедного, 45а). Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
«Перекрытие дорог связано с началом работ по восстановлению благоустройства после выполнения капитального ремонта магистральной тепловой сети», – пояснили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, 7 апреля стало известно, что в Новосибирске выбрали подрядную организацию, которая будет строить новую станцию метро «Спортивная».
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