Губернатор Андрей Травников проконтролировал реализацию противоэпидемических мер на предприятии, возобновившем работу

сегодня 23:21 Поделиться

Фото Правительства НСО

В ходе посещения АО «Сибиар» Губернатору Новосибирской области продемонстрировали реализуемые профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории промышленных предприятий, возобновивших свою деятельность в период пандемии. Также состоялось обсуждение перспективных планов по дальнейшему развитию предприятия – в частности, по выпуску антисептических средств.

Мощности новой конвейерной линии по выпуску антисептиков позволяют обеспечить потребности не только Новосибирской области, но и всей России. Глава региона подчеркнул, что рецептуру и выпуск этого нового продукта предприятие «Сибиар» освоило в кратчайшие сроки – уже на старте пандемии коронавируса. Кроме того, напомнил Губернатор, впереди – весенне-летний сезон клещей, мошки, комаров, поэтому, помимо антисептиков, сегодня очень важен бездефицитный выпуск репеллентов-инсектицидов.

«Именно поэтому было решено, чтобы с 6 апреля «Сибиар», как и другие промышленные предприятия Новосибирской области, возобновил свою работу с соблюдением всех мер безопасности. Здесь созданы все условия для безопасности коллектива. Предприятие не только возобновило производственную деятельность, но и свои программы по модернизации. Это означает, что промышленность нашего региона не останавливает не только текущую деятельность, но и своё развитие. Что касается контроля за соблюдением противовирусных мер – в связи с тем, что органы Роспотребнадзора сегодня серьёзно загружены проверкой прибывающих в наш регион авиарейсов, в рейдах по промышленным предприятиям и строительным организациям будут участвовать сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства строительства Новосибирской области – каждое по своей отрасли. Нет возможности создать такую армию контролёров, которая бы посещала предприятия ежедневно, но раз в неделю мы это будем делать. Также мы рассчитываем на высокий уровень ответственности со стороны руководителей предприятий. Если всё-таки нарушения противоэпидемического режима будут выявлены – будем настаивать на временной приостановке деятельности до устранения этих нарушений», – пояснил Андрей Травников.

Генеральный директор АО «Сибиар» Виктор Кушнир доложил Губернатору о том, что сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят только по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания, работают в три смены по скользящему графику, между сменами организован час перерыва для дезинфекции, соблюдаются все правила социального дистанцирования. В частности, в столовую ходят обедать группами по 5-7 человек.

Напомним, завод «Сибиар» (бывший Новосибирский завод бытовой химии) введён в строй в 1974 году. Сегодня компания «Сибиар» занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Это лидер отрасли, который производит в год больше 120 млн единиц продукции. Продукция АО «Сибиар» отгружается в более чем 150 городов России и стран СНГ – в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Армению. Ассортимент выпускаемой продукции предприятия – более 200 наименований.

Для справки. Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведётся плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту «Толмачёво», проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведён инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств – они продлены до 30 апреля.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса. Также создан специальный сайт с официальной информацией по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

Правительством Российской Федерации обеспечена работа сайта http://стопкоронавирус.рф и телефонной горячей линии 8-800-2000-112. Там можно получить актуальную информацию о мерах по борьбе с распространением инфекции и предоставляемой поддержке и помощи.