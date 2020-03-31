Губернатор Андрей Травников проконтролировал реализацию противоэпидемических мер на возобновившем работу заводе

сегодня 17:46 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

В ходе посещения АО «Сибиар» губернатору Новосибирской области продемонстрировали реализуемые профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории промышленных предприятий, возобновивших свою деятельность в период пандемии; также состоялось обсуждение перспективных планов по дальнейшему развитию предприятия – в частности, по выпуску антисептических средств.

Мощности новой конвейерной линии по выпуску антисептиков позволяют обеспечить потребности не только Новосибирской области, но и всей России. Глава региона подчеркнул, что рецептуру и выпуск этого нового продукта предприятие «Сибиар» освоило в кратчайшие сроки – уже на старте пандемии коронавируса. Кроме того, напомнил губернатор, впереди – весенне-летний сезон клещей, мошки, комаров, поэтому, помимо антисептиков, сегодня очень важен бездефицитный выпуск репеллентов-инсектицидов.

«Именно поэтому было решено, чтобы с 6 апреля "Сибиар", как и другие промышленные предприятия Новосибирской области, возобновил свою работу с соблюдением всех мер безопасности. Здесь созданы все условия для безопасности коллектива. Предприятие возобновило не только производственную деятельность, но и свои программы по модернизации. Это означает, что промышленность нашего региона не останавливает не только текущую деятельность, но и своё развитие. Что касается контроля за соблюдением противовирусных мер – в связи с тем, что органы Роспотребнадзора сегодня серьёзно загружены проверкой прибывающих в наш регион авиарейсов, в рейдах по промышленным предприятиям и строительным организациям будут участвовать сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства строительства Новосибирской области – каждое по своей отрасли. Нет возможности создать такую армию контролёров, которая бы посещала предприятия ежедневно, но раз в неделю мы это будем делать. Также мы рассчитываем на высокий уровень ответственности со стороны руководителей предприятий. Если всё-таки нарушения противоэпидемического режима будут выявлены – будем настаивать на временной приостановке деятельности до устранения этих нарушений», – пояснил Андрей Травников.

Генеральный директор АО «Сибиар» Виктор Кушнир доложил губернатору о том, что сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят только по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания, работают в три смены по скользящему графику, между сменами организован час перерыва для дезинфекции, соблюдаются все правила социального дистанцирования. В частности, в столовую ходят обедать группами по 5-7 человек.

Напомним, завод «Сибиар» (бывший Новосибирский завод бытовой химии) введён в строй в 1974 году. Сегодня компания «Сибиар» занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Это лидер отрасли, который производит в год больше 120 миллионов единиц продукции. Продукция АО «Сибиар» отгружается в более чем 150 городов России и стран СНГ – в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Армению. Ассортимент выпускаемой продукции предприятия – более 200 наименований.

Напомним, 1 апреля Андрей Травников подписал распоряжение о выделении 490 миллионов рублей на строительство ЛДС.