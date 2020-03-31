«Хотелось бы, чтобы добровольцев было больше»: история сибирячки, которая бесплатно шьёт маски и не поддаётся на уловки перекупщиков

сегодня 11:36 Поделиться

Фото со страницы Светланы Бабанаковой в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска решила помочь горожанам в борьбе с коронавирусом; вместе с дочкой она сама шьёт медицинские маски и раздаёт их тем, кто в них нуждается.

Предложение бесплатно поделиться масками собственного производства Светлана Бабанакова разместила в соцсетях. От заказчиков требуется только предоставить материал, за свою работу Светлана не берёт денег.

О том как пришла такая идея, кому раздаёт маски, как на это реагируют люди и как некоторые пытались воспользоваться её добротой, Светлана рассказала Сиб.фм

«Первого апреля, когда стало известно, что продлевают режим самоизоляцию, я поняла, что нужно будет много масок. Запасы мои кончились, а покупать их где-то сейчас дорого. И я нашла выход: попробовала сшить маску самостоятельно», – вспоминает жительница Новосибирска.

Светлана достала свою швейную машинку и нашла в интернете видеоурок по шитью масок своими руками. Сшить маску самой оказалось несложно.

«Думаю, все девушки, которые в школе ходили на уроки домоводства, проходили основы кройки и шитья, смогут освоить это несложное дело. Первые две маски, я, честно говоря, шила долго, а потом набила руку, и на одну штуку уходит всего несколько минут», – рассказала мастерица.

Светлана подсчитала, что себестоимость одной маски, которые она сшила – примерно 10-12 рублей.

«А продают их сейчас в разы дороже, по спекулятивной цене, наживаясь на общем горе. И даже при этом в продаже бывает их просто не найти», – говорит Светлана.

Так она решила поделиться масками с теми, кто в них нуждается, но не может купить. В соцсетях Светлана разместила объявление:

«Уважаемые друзья, знакомые и все жители НСК. В этот сложный период я и дочка хотим хоть как-то помочь людям. Мы можем сшить вам маски, совершенно бесплатно, от вас только материал, предпочтение хлопок, так как это натуральный и дышащий материал. Конечно, никакая маска не защитит вас на 100 %, но она снизит вероятность».

Желающие нашлись быстро. На раздачу в свободное от работы время Светлана сейчас шьёт примерно по 15 масок в день. Помогает ей в этом старшая дочь, которой 16 лет – делает выкройки, проглаживает утюгом заготовки.

В одни руки даёт в основном по 3-5 штук. Кроме стандартных однотонных расцветок некоторые просят сшить маски из цветной ткани с принтом, получается почти дизайнерский вариант.

При этом Светлана предупреждает: на продажу маски не шьёт. Хотя попытки воспользоваться её добротой в корыстных целях были.

«К сожалению, попадались и те, кто пытался заказать у меня маски с целью дальнейшей продажи, – рассказывает она. – Таких людей вычислить несложно: они просят большие объёмы – 50-100 масок просят. От таких заказчиков я отказываюсь, шить на продажу я не буду, даже если оплатят работу».

Светлана работает в муниципальной спасательной службе и уверена: помогать людям должна не только на работе. Поделиться маской собственного производства она может, даже если её никто не заказывал.

«Иногда вижу, что по улице идёт пожилой человек без маски. Останавливаюсь и предлагаю ему маску. С таксистами тоже ими делюсь – они в особой группе риска, а ездят без масок. Некоторые люди сразу отказываются: мол, зачем мне, не надо, помру так помру. В таких случаях я говорю: не хотите позаботиться о себе – подумайте об окружающих, ведь иногда коронавирусная инфекция протекает незаметно, и человек может заразить окружающих: стариков, беременных, людей с хроническими заболеваниями, которым победить болезнь будет очень тяжело. И тогда люди прислушиваются и берут маску».

Светлана призывает относиться к коронавирусу и самоизоляции максимально серьёзно и соблюдать карантинные меры. Сибирячка уверена: маски помогут сдержать эпидемию.

«Пусть лучше месяц мы проходим в масках, но у нас не повторится история с коронавирусом, как в Москве или Испании, где каждый день выявляют сотни заразившихся и много людей в тяжёлом состоянии», – говорит Светлана. – Хотелось бы, чтобы добровольцев, которые могут шить маски бесплатно тем, кто в них нуждается, было больше, потому что спрос есть и я могу выполнить не все заявки».

Напомним, по данным на утро 7 апреля, в Новосибирской области COVID-19 выявлен у 11 человек, в России число заразившихся превысило 6 тысяч человек.