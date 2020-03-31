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Иностранные языки и психология: чему учатся россияне в изоляции

сегодня 08:46

Фото с сайта pixabay.com

Большинство жителей России во время вынужденных выходных занимаются самообразованием; новые знания готовы получать 93-95 % опрошенных.

Специалисты сайта стопкоронавирус.рф провели опрос на тему: какие дисциплины им хочется больше всего изучать в самоизоляции. Результаты приятно удивили. Абсолютное большинство опрошенных стремятся к новым знаниям.

Опрос проводился на каналах в Телеграме и Вайбере. В нём приняли участие более 250 тысяч человек. Новые знания готовы осваивать до 95 % опрошенных.

Так, иностранные языки готовы изучать 33-35 % респондентов. На втором месте у пользователей Вайбера курсы по психологии. Их готовы пройти 17 %. А в Телеграме на втором месте информационные технологии, которые выбрали 24 %.

Кроме того в число лидеров вошли кулинарные курсы – 4-10 %, управление – 5-6 % и искусство – 5 %. А вот 5-7% во время режима самоизоляции ничего не хотят изучать.

Напомним, 6 апреля Сиб.фм рассказал, как россияне проводят вынужденные каникулы.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

хобби
карантин
коронавирус

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