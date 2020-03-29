Как получить отсрочку по налогам для бизнеса в Новосибирске: разъяснение ФНС
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Правительство России поддержало малый и средний бизнес, который пострадал от распространения коронавирусной инфекции; премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе сроков уплаты налогов.
В связи с вынужденными каникулами работа на многих предприятиях остановлена. Убытки терпят сотни тысяч производств малого и среднего бизнеса. Чтобы снизить нагрузку на них, правительство России приняло решение о переносе уплаты части налогов.
В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, включённым в реестр МСП и ведущим деятельность в пострадавших отраслях, перечень которых определяется правительством РФ, перенесены сроки уплаты налогов.
На шесть месяцев:
На четыре месяца:
На три месяца:
• НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.
Кроме того, для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:
Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчётности.
На три месяца:
Также на три месяца продлевается срок представления:
До 31 мая 2020 года включительно будет приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в том числе повторных, а также проведение уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчётные счета в банке, если декларация или расчёт по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.
При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:
Не будут налагаться штрафы за несвоевременное представление документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.
Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.
Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.
Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10 %. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определённых в постановлении условий могут быть предоставлены:
Напомним, 29 марта Владимир Путин утвердил условия налоговых каникул для предпринимателей.
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