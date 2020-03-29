Как получить отсрочку по налогам для бизнеса в Новосибирске: разъяснение ФНС

сегодня 11:17 Поделиться

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Правительство России поддержало малый и средний бизнес, который пострадал от распространения коронавирусной инфекции; премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе сроков уплаты налогов.

В связи с вынужденными каникулами работа на многих предприятиях остановлена. Убытки терпят сотни тысяч производств малого и среднего бизнеса. Чтобы снизить нагрузку на них, правительство России приняло решение о переносе уплаты части налогов.

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, включённым в реестр МСП и ведущим деятельность в пострадавших отраслях, перечень которых определяется правительством РФ, перенесены сроки уплаты налогов.

На шесть месяцев:

налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019 год;

налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами).

На четыре месяца:

налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года;

налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года.

На три месяца:

• НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

Кроме того, для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):

за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;

за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:

на шесть месяцев – за март-май 2020 года;

на четыре месяца – за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.

Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчётности.

На три месяца:

деклараций, расчётов по авансовым платежам (кроме НДС и расчётов по страховым взносам), расчётов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;

до 15 мая 2020 года – налоговых деклараций по НДС и расчётов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

Также на три месяца продлевается срок представления:

финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчётные годы организациями финансового рынка;

заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

До 31 мая 2020 года включительно будет приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в том числе повторных, а также проведение уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчётные счета в банке, если декларация или расчёт по страховым взносам представлены несвоевременно.

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:

на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;

на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

Не будут налагаться штрафы за несвоевременное представление документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов.

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10 %. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определённых в постановлении условий могут быть предоставлены:

отсрочки – на срок до года (до шести месяцев – без представления обеспечения);

рассрочки – на срок до трёх лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций – до пяти лет.

Напомним, 29 марта Владимир Путин утвердил условия налоговых каникул для предпринимателей.