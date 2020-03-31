Как сделать маску дома: пять способов изготовить защиту от коронавируса

сегодня 17:14 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Если защитную маску не удалось купить в аптеке, её можно сделать своими руками; в отличие от медицинской, большинство самодельных масок можно использовать много раз.

Конечно, такая маска не будет полностью равноценна фабричной, но некоторую защиту она всё же обеспечит. Кроме того, у самодельной маски есть свои преимущества. Во-первых, можно экспериментировать с дизайном и расцветками, создавая авторские модели. Но главное – если фабричную маску рекомендовано носить не более 2 часов, то маску из ткани можно постирать и использовать снова.

Мы подготовили сразу несколько вариантов, чтобы каждый мог выбрать тот тип маски, который ему будет проще сделать и удобнее носить.

Вариант 1: быстро и просто

Ватно-марлевая маска – сшить её своими руками по силам даже школьнику.

Это самый простой вид маски, хорошо известный нам ещё с советских времен. Для него понадобятся: бинт, вата, иголка и нитки.

Сначала отмеряем 60–80 сантиметров бинта, разрезаем вдоль пополам и сворачиваем в трубочки, это будут завязки для маски.

Далее отмеряем 20 сантиметров бинта и кладём на него плоский кусок ваты по размеру. Слева и справа от ваты перпендикулярно бинту размещаем завязки так, чтобы их середина совпадала с серединой будущей маски.

После этого 4 раза аккуратно оборачиваем вату с завязками бинтом так, чтобы она продолжала сохранять форму плоского прямоугольника (будущей маски).

После обматывания прошиваем маску по всему периметру мелкими стежками и потом повторно прошиваем низ и верх петельным стежком для обработки краёв.

Такая маска считается одноразовой, и носить её можно 2–3 часа. Но при крайней необходимости можно постирать её в мыльной воде, хорошенько отутюжить и использовать повторно.

Вариант 2: универсальная классика.

Это защитная маска из ткани со складками. Тоже один из самых простых вариантов маски для лица, которую можно сшить своими руками. Маска удобно сидит за счёт заложенных складок. Размеры рассчитаны на среднестатистического взрослого, если нужно, скорректируйте их.

Для изготовление этой маски потребуется: ткань (желательно «дышащая», как хлопок), эластичная тесьма (резинка), мелок или карандаш для разметки, линейка, ножницы для ткани, портновские булавки, утюг, швейная машинка и нитки (если их нет – можно попробовать сделать швы вручную).

Первым делом нужно сделать выкройку: основная деталь 20х36 см, 2 полоски 4,5х10 см. Также отрежьте 2 куска эластичной тесьмы по 16−17 см каждый. Далее основную деталь сложите пополам лицом внутрь, как показано на фото. Сшейте по стороне длиной 20 см, оставив припуск 0,7 см.

Выверните деталь, расправьте припуски и прогладьте утюгом.

Теперь нужно заложить складки. Для этого разложите деталь так, чтобы необработанные края были по бокам, а шов снизу. Отмерьте от нижней линии 3,8 см, поставьте метку и проведите горизонтальную линию. Отмерьте от этой линии вверх 2,5 см и проведите вторую линию.

Чтобы заложить вторую складку, от верхней линии, или линии сгиба, отмерьте 1,7 см (глубина складки) и проведите черту. Затем от этой линии отмерьте 2,5 см и проведите ещё одну. По этим линиям заложите вторую складку так, чтобы линии совпали. Таким же образом заложите третью складку.

Проложите строчки, закрепив складки.

Уберите булавки со складок и приколите ими эластичную тесьму или резинки к краям маски. Закрепите их и края маски короткими строчками.

Последний этап – полоски для отделки маски. Сложите их вдоль изнанкой внутрь и заутюжьте. Прикрепите булавками к маске и прошейте, завернув концы полосок внутрь.

Вариант 3: многослойная маска из марли или тонкой ткани

Такую маску лучше делать из тонкой х/б ткани или марли. Ткань здесь складывается в 6 слоёв, поэтому она не должна быть слишком плотной, чтобы не мешать дыханию.

Первым делом выкроите деталь для маски. Для маски среднего размера для взрослого — 30х60 см, для детской маски — 20х40 см.

Когда заготовки будут готовы – примерьте маску и определите нужную длину резинок. Отрежьте кусочки резинки, проденьте их в кулиски и свяжите узлами.

Вариант 4: для модников и мастериц

Такая маска выкраивается по шаблону и имеет шов спереди, за счёт которого лучше облегает лицо. Кроме того, такая маска выглядит необычнее той, что продают в аптеке. Маска двухслойная, её можно сшить, например, из хлопка или х/б фланели. Можно выбрать как однотонную ткань, так и материал с принтом.

Первым делом нужно сделать шаблон. Затем выкройте по нему 4 детали, 2 из которых – в зеркальном отражении. Везде добавьте припуски 0,6-0,7 см. Сложите детали попарно лицом к лицу и выполните средние швы маски. Выверните маску, расправьте припуски и приутюжьте. Отстрочите по длинным сторонам, отступая от края 0,5 см.

Дважды подверните короткие края и проложите строчку, формируя кулиску и закрепляя подворот. Определите нужную длину резинок, отрежьте куски резинки. С помощью английской булавки проденьте резинку в кулиски, свяжите концы. Маска готова.

Вариант 5: для смелых и находчивых

Первое апреля, конечно, уже позади, но есть такие умельцы, которые делают маску из пластиковых бутылок больших размеров.

Идея маски из пятилитровой бутылки не нова. Защитные приспособления из пластика используют в качестве респиратора многие люди во время домашних ремонтов, строительных работ, чтобы предотвратить попадание пыли в дыхательные пути.

Однако учтите, что пластик не пропускает воздух, поэтому маска не должна плотно прилегать к лицу. Кроме того, она создаёт повышенную влажность. Носить такую маску можно непродолжительное время и надевать лучше поверх медицинской маски, чтобы защитить кожу лица и глаза

Маску из бутылки можно применять много раз, но чтобы избежать заражения, протирайте бутылку изнутри антисептиком или тщательно промывайте водой.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал, как жительница Новосибирска сама шьёт маски и бесплатно раздаёт их горожанам.