Как выйти из дома и не заплатить 30 тысяч: 5 причин покинуть квартиру с 8 апреля

сегодня 22:17 Поделиться

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Новосибирцев будут тщательно проверять на соблюдение режима самоизоляции, а случае нарушения штрафовать; самое время вспомнить, в каком случае можно законно выйти из дома, а когда лучше воздержаться.

С 8 апреля жителей Новосибирской области будут ещё внимательнее проверять на выполнение требований режима самоизоляции. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил оперативный штаб — губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление. В отношении нарушителей будут составлять административные протоколы по недавно внесённой статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Рядовые граждане по ней могут заплатить от 1 до 30 тысяч рублей штрафа. Полный список санкций можно почитать в этом материале Сиб.фм.

По замыслу властей, полицейские будут патрулировать улицы и проверять, есть ли у граждан веская причина для выхода из дома. Вот пять случаев, когда можно выйти на улицу.

1. Погулять с собакой

Выгуливать домашних животных не запрещено. Однако делать это надо не дальше, чем в 100 метрах от дома. Разрешение на выгул собаки не нужно, хотя в некоторых регионах России уже ввели пропускную систему для выхода из дома с домашним питомцем.

2. Выйти в магазин

Тут тоже есть формальное ограничение. Прогуляться можно только до того магазина, который ближе всего к дому.

3. Сходить в аптеку

Этого тоже никто не запрещает. Аптека также должна быть неподалёку от дома.

4. Вызвать скорую помощь

Одна из самых важных причин покинуть дом в экстренной ситуации. Впрочем, к экстренным ситуациям относятся и любые другие случаи, когда жизни человека что-то угрожает.

5. Пойти на работу

Несмотря на объявленный по всей стране режим нерабочих дней, многие продолжают трудиться. Это относится к непрерывным производствам, аптекам, продовольственным магазинам. С 6 апреля губернатор Травников разрешил возобновить работу строительным компаниям, образовательным учреждениям и производствам. Для того, чтобы выйти из дома на работу, необходимо иметь при себе справку из отдела кадров о трудоустройстве и паспорт.

Сейчас до конца неизвестно, как правоохранительные органы будут выяснять, правда ли человек вышел в аптеку или он решил просто прогуляться на улице. Для разъяснения всех обстоятельств, связанных с работой МВД на период самоизоляции, Сиб.фм направит запрос в ведомство.

Напомним, сегодня в Новосибирск прибыл рейс из Таиланда с туристами, которых отправят на двухнедельный карантин.