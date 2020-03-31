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Какой будет погода в апреле и мае в Новосибирске: синоптики дали прогноз

сегодня 12:31

Фото Дениса Винокурова

Синоптики пообещали новосибирцам тёплый апрель; прогнозы на май и июнь – тоже оптимистичные.

О том, какая погода ожидает жителей Новосибирской области весной и в первый месяц лета, рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.

По её словам, апрель достойно продолжит эстафету аномально тёплых января, февраля и марта – температурные значения в ближайшие недели будут выше нормы на 1-2 градуса.

«Средняя температура на месяц – от 0 до 6 градусов со знаком плюс», – уточнила Лапчик.

Количество осадков в апреле в целом по региону ожидается в пределах нормы, хотя в южных районах области не исключён их дефицит.

Что касается предстоящего мая, то, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, новосибирцев ожидает комфортная температура – от 10 до 12 градусов тепла.

Также синоптики ожидают, что календарное лето в регионе совпадёт с фактическим – в июне воздух прогреется до 19 градусов.

«Это выше нормы на 1-2 градуса», – уточнила Анна Лапчик.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

погода
Новосибирск

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