Каждый желающий должен иметь возможность провериться на COVID-19: специалист назвал способ остановить эпидемию

сегодня 11:21 Поделиться

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Новосибирский учёный объяснил высокие темпы распространения коронавирусной инфекции неправильно организованной системой диагностики; он считает, что к выявлению больных следовало с самого начала подключить коммерческие лаборатории.

Стратегия с тестированием на COVID-19 изначально была неправильной, поскольку анализы брали только при наличии температуры под 38, пневмонии и прибытии из-за границы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

По словам учёного, в первые дни распространения вируса абсолютно игнорировались приезжавшие в страну бессимптомники.

«Более того, были люди, которые вернулись из путешествия с лёгкими симптомами простуды, пытались сдать анализ, но у них его не брали. Вот и получилось то, что мы сейчас имеем», – отметил Нетёсов.

На его взгляд, гораздо правильнее было бы сразу создать максимально широкую сеть лабораторий.

«Чтобы люди могли сдавать тест без очереди, получать результат в течение суток. А ещё лучше – экспресс-тест, чтобы за час-два приходила СМС с результатом», – поделился он своим видением ситуации.

Нетёсов рассказал «Известиям», что самую большую ошибку с тестированием сделали сначала в Италии, в ряде европейских стран, а потом ещё и в США.

«Штаты пошли тем же путем, что и мы потом: они запретили на время выпускать тест-системы частным коммерческим компаниям и производить анализы проб от граждан без признаков болезни. Частников допустили до тестирования, когда выяснилось, что эпидемия становится неуправляемой», – отметил он.

Нетёсов уверен, что властям следовало гораздо раньше разрешить коммерческим компаниям выпускать тест-системы при наличии у них официальной регистрации.

В настоящее время, подчёркивает профессор, необходимо добиться максимальной доступности тестирования.

«Чтобы каждый желающий мог провериться коммерческими тестами и получить ответ в течение суток», – резюмировал специалист.

Напомним, по мнению Сергея Нетёсова, заражённых коронавирусом «бессимптомников» в мире может быть до 50 %.