Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok

сегодня 08:01 Поделиться

Фото Yota

7 апреля, Москва. Yota включила TikTok в список мобильных приложений с безлимитным доступом для пользователей смартфонов. Стоимость подключения составляет 30 рублей за 30 дней для всех регионов РФ. Клиенты Yota могут активировать безлимитный доступ в мобильном приложении оператора.

TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в 2019 году в категории «Видеосервисы» у пользователей Yota. Он занял второе место в рейтинге, обогнав Twitch и контент для взрослых.

По данным TikTok, российские пользователи в 2019 году просматривали в среднем 16,25 миллиарда видео ежемесячно, размещали же в среднем 20,83 миллиона роликов в месяц.

«TikTok стремительно набирает популярность среди нашей аудитории. В 2019 году пользователи Yota потратили на него в 30 раз больше трафика, чем в предыдущем. Поэтому теперь у наших клиентов есть возможность подключить к нему неограниченный доступ и не думать о том, сколько трафика они потратили», – говорит директор по продуктовому маркетингу Дмитрий Рудских.

Подключение безлимитного доступа к мобильным приложениям позволяет пользоваться самыми популярными сервисами без ограничений по объёму трафика. Среди них мессенджеры, социальные сети, музыкальные и видеосервисы, а также почта. Посмотреть полный список приложений можно на сайте.

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Напомним, ранее стало известно, что Yota даёт возможность бесплатно обмениваться сообщениями в международном роуминге