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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области на 10:00 7 апреля: информация оперативного штаба

сегодня 11:11

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе не изменилось; COVID-19 в Новосибирской области подтверждён у 11 человек.

По данным оперативного штаба на 10:00 7 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки новых случаев заражения не выявлено.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 40 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе девять человек, у которых диагноз подтвержден.

При этом под медицинским наблюдением остаются 4200 человек – это люди, которые могли контактировать с заражёнными.

«5495 жителей области снято с медицинского наблюдения», – уточнили в оперативном штабе.

Также сообщается, что в детской больнице № 3 находятся всего 15 детей с подозрением на коронавирус.

За сутки поступил один ребёнок с симптомами ОРВИ, его отец вернулся из Санкт-Петербурга.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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