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Количество заражённых коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек

сегодня 00:46

Фото Pixabay

В Германии зафиксировали 100 тысяч заражённых коронавирусом; она стала четвёртой страной, перешагнувшей 100-тысячную отметку.

Больше 100 тысяч человек в Германии заразились коронавирусной инфекцией. Эту отметку страна перешагнула сегодня, 6 апреля. Сейчас в Германии подтверждёно 100315 заражённых.

Таким образом, ФРГ стала четвёртой страной, в которой выявили больше 100 тысяч больных. На первом месте в этом списке США — там сейчас 347,3 тысячи заражённых. Следом Испания, где выявили 135 тысяч больных. В Италии сейчас 132 тысячи заражённых.

В Германии скончались почти 1,5 тысячи человек. В США число погибших сегодня превысило 10 тысяч. Угрожающими темпами распространяется в Испании — сейчас там 13 тысяч погибших. По этому показателю в мире лидирует Италия 16,5 тысяч летальных исходов.

Напомним, сегодня в России количество погибших от коронавируса превысило 50 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус

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