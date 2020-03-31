Коронавирус без симптомов: профессор из Новосибирска рассказал, сколько людей могут не знать о своём заражении

сегодня 10:27 Поделиться

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Почти в 50 % случаев заболевание коронавирусом может протекать бессимптомно; отсюда – высокий риск заражения других людей.

Всех, контактировавших с больными COVID-19, нужно подвергать обязательному тестированию. Это связано с тем, что у многих заразившихся людей нет явных симптомов коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

По его словам, точных данных по числу бессимптомников – людей, которые заражаются и не болеют, на сегодняшний день нет.

«По разным источникам, их от 10 до 50 %, и они могут распространять вирус. Поэтому надо обязательно начать тотально проверять на COVID-19 всех контактировавших с больными», – сказал Нетёсов.

Учёный отметил, что практически в любой стране к общей заболеваемости для получения реальной картины предлагают добавлять 50 %, а то и 90 %.

«Потому что начинают появляться данные по анализу присутствия антител у не болевшего этим коронавирусом населения. И их надо срочно начать выявлять и в России, ведь именно от них во многом зависит дальнейшее распространение инфекции и его остановка», – подчеркнул Сергей Нетёсов.

Напомним, ранее учёные подтвердили эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом.