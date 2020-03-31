Коронавирус поднимет цены на продукты: поставщики пообещали поднятие стоимости продовольствия на 20 %

сегодня 14:31 Поделиться

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Поставщики продовольствия планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары; ценники могут измениться на 5-20 %.

В России ряд поставщиков продуктов питания заявили о пересмотре цен на некоторые группы товаров. В результате стоимость может увеличиться на 5-20 %. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспотребсоюз».

Как отмечается в сообщении ведомства, подорожание затронет товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений в бизнесе, к которым привёл коронавирус. Так, подняться могут цены на кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлеб и рыбу.

Резкого подорожания в магазинах быть не должно. Цены будут подниматься постепенно, отмечается в сообщении. Торговые сети заинтересованы в сдерживании цен, чтобы сохранить прибыль на нынешнем уровне.

Напомним, 6 апреля Госдума поручила ФАС проверить рост цен на имбирь, лимоны, чеснок и мёд.