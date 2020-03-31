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Коронавирус распространяется внутри Москвы: 96 % новых заражённых не выезжали за границу

сегодня 16:01

Фото с сайта pixabay.com

В Москве за сутки выявили почти 700 новых случаев заражения коронавирусом; только 4 % из них бывали за границей.

Почти никто из новых заражённых за прошедшие сутки в Москве не выезжал за границу. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным штаба, всего 4 % из 697 заболевших бывали за границей. Остальные заразились коронавирусом после контакта с заражёнными в столице.

Также оперштаб сообщил, что больше 50 % всех новых заболевших в столице – моложе 45 лет. Более того, 47,5 % заражённых в Москве – это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Старше 80 лет всего 5 % заболевших, ещё 4 % – дети. Большую часть заражённых составляют граждане от 46 до 65 лет – 34 %.

Всего в стране за сутки выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в России на 7 апреля 7,5 тысячи заражённых. Из них больше 5 тысяч – в столице.

Напомним, сегодня количество погибших от коронавируса приблизилось к 60.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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