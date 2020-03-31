Коронавирус в мире: последние новости к 7 апреля - больше 70 тысяч погибших и вспышка домашнего насилия

сегодня 03:30 Поделиться

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Количество заражённых коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона человек; пока в Германии число больных уходит за 100 тысяч, в Испании ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

Больше 70 тысяч человек погибли от коронавируса в мире

Такие данные на 7 апреля приводит Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, сейчас в мире 72,6 тысяч погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. По этому показателю лидирует Италия — там 16,5 тысяч смертей. Чуть меньше в Испании — 13 тысяч. На третьем месте США — там от вируса за всё время погибли больше 10 тысяч человек.

В Испании четвёртый день подряд снижается количество смертей от коронавируса

За прошедшие сутки в стране выявили 637 летальных исходов. За день до этого количество смертей составило 674. По данным ВОЗ, 637 погибших — самое низкая цифра в стране с 24 марта. Уже на протяжении четырёх дней подряд число погибших уменьшается. Стоит отметить, что та же динамика сейчас наблюдается в Италии — последнюю неделю там снижается количество новых заражений и смертей.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали

Однако при этом в правительстве государства опровергли сообщения, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Первоисточником этой информации стало "РИА-Новости" — агентство со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Джонсон находится в реанимации. Позже эту информацию назвали "российским фейком". Как сообщает "Русская служба Би-би-си", в своём Twitter премьер Великобритании сегодня заявил, что чувствует себя нормально и постоянно поддерживает связь с командой. Медики сообщают, что госпитализация — не более, чем предупредительная мера в борьбе с вирусом. Через час после публикации твита Джонсона он действительно попал в отделение реанимации. Его состояние ухудшилось. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

В Турции запретили продажу медицинских масок

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение, граждане страны не смогут купить медицинские маски — теперь для их бесплатного получения необходимо будет оставить заявку на правительственном портале. Сейчас в Турции зафиксировано больше 27 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Карантин во всём мире приводит к росту случаев домашнего насилия

Такие данные привёл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, экономические проблемы и страх перед пандемией приводят к "ужасающей глобальной вспышке насилия в семье". Более того, по словам генсека ООН, на это влияет полная самоизоляция во многих странах мира. Гутерриш заявил, что правоохранительные органы не успевают справляться с нагрузкой, а в специализированных центрах поддержки не хватает мест для женщин. Из-за карантина многие женщины могут оказаться в "ловушке" со склонными к домашнему насилию партнёрами.