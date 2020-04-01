Коронавирус в мире: последние новости к 8 апреля – новые правила пересылки сообщений в WhatsApp и тяжёлое состояние премьер-министра Великобритании

сегодня 03:01 Поделиться

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией приближается к 1,4 миллиона человек; во Франции скоро будет преодолён психологическая отметка в 100 тысяч, а в Китае впервые за сутки никто не умер.

Новые правила

В связи с тем, что в популярном приложении в WhatsApp пользователи часто пересылали непроверенные сообщения, администрация ввела ограничения на отправку часто пересылаемых сообщений. По сообщению РБК, в связи с мерами изоляции из-за пандемии миллиарды людей во всем мире лишились возможности личных встреч и пользуются мессенджерами. Из-за этого значительно возросла активность использования WhatsApp. В частности, так люди организовывают акции помощи медицинским работникам, которые борются с COVID-19.

«Многие пользователи обеспокоены тем, что количество пересылаемых сообщений выросло. Это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — отметили в администрации WhatsApp.

Интенсивная терапия

Страдающий от вызванного коронавирусом заболевания уже больше недели, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остается в реанимации. Об этом передаёт «Коммерсант». Главу кабинета министров отправили в госпиталь из-за ухудшения состояния здоровья. На время отсутствия на работе господина Джонсона заменяет глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Глава внешнеполитического ведомства выступая на ежедневной пресс-конференции, посвященной коронавирусу, заверил, что премьер-министр продолжает руководить страной, и в больницу отправлен лишь для проведения дополнительных анализов.

В Японии объявлено ЧП

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил во вторник, 7 апреля, о чрезвычайной ситуации в ряде регионах страны связи с распространением коронавируса. Это произошло после многочисленных согласований, передаёт РИА Новости. По словам Синдзо Абэ, режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение месяца в Токио, Осаке и ещё пяти префектурах страны — Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хёго и Фукуоке.

Всего в Японии коронавирусная инфекция обнаружена у 4845 человек, включая 712 пассажиров и членов экипажа карантинного судна Diamond Princess. 108 человек скончались от инфекции. Поправились и выписаны из больниц 1211 человек, включая 619 пассажиров и членов экипажа круизного судна.

Отменять карантин слишком рано

По мнению сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что отмена ограничений, введёных в связи с пандемией, должна осуществляться постепенно и сопровождаться тщательным изучением возможных рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

По его словам открытия, находившихся на карантине населенных пунктов и транспортного сообщения, это должно осуществляться при проведении индивидуальной оценки риска. В таких случаях необходимо действовать шаг за шагом, оценивая риск, должным образом информируя людей и принимая меры предосторожности.

Линдмайер отметил, что пандемия завершится во всем мире не одномоментно. Каждая страна и регион должны сами решать, где ослабить меры, касающиеся социального и физического дистанцирования.

Австрия выходит из карантина

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал план нормализации жизни в стране после эпидемии. К следующей неделе планируется возобновить работу небольших магазинов, потом — открыть отели и рестораны.

По сообщению РБК, власти Австрии представили план постепенного ослабления карантинных мер, принятых в стране для борьбы с распространением COVID-19. С 14 апреля планируется открыть некоторые торговые точки, заявил на пресс-конференции 6 апреля канцлер Себастьян Курц.

«Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие магазины площадью до 400 кв. м смогли снова открыться, разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей», — сказал Курц.

С середины апреля заработают садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта, уточнил канцлер. Таким образом, Австрия стала первой европейской страной, публично анонсировавшей ослабление режима карантина. Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом вступили здесь в силу 16 марта.

Когда все закончится

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.

Как сообщает «Российская газета», в своём исследовании эксперты базировались на отчётах правительств, публикациях в прессе, сведениях о медицинской инфраструктуре, о показателях успешности лечения, эффективности ранее принятых властями мер и других показателях.

В России пик заболеваемости по оценке экспертов придётся на первую неделю мая. Карантинные меры могут быть отменены в конце июня — начале июля.

В большинстве стран Европы, а также в США пик заболеваемости, придется на вторую половину апреля — май. А карантин в них может закончиться к началу июля (за исключением, возможно, Швеции и Норвегии — эти государства планируют отказаться от карантинных мер чуть раньше, в конце июня).

В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка заболеваемости придется на июнь, а прекратить карантин там можно будет в середине-конце августа.

Напомним, 7 апреля новосибирская журналистка, живущая в Германии, рассказала о том, как коронавирус изменил жизнь.