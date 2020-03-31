Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 14:00 7 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 14:22 Поделиться

Фото оперативного штаба Новосибирской области

В Новосибирске по-прежнему 11 выявленных случаев заражения коронавирусом, однако под наблюдением гораздо меньше людей; сегодня их количество должно увеличиться – домой возвращаются оставшиеся в Таиланде новосибирцы.

Ребёнок с подозрением на коронавирус попал в больницу в Новосибирске

Как сообщил 7 апреля оперативный штаб, отец ребёнка вернулся из Санкт-Петербурга. Сейчас несовершеннолетний пациент госпитализирован с признаками ОРВИ. Всего сейчас под наблюдением медиков находятся 15 детей – за последнее время выписались восемь. Штаб сообщает, что ни у кого из детей не выявлена коронавирусная инфекция.

Под наблюдением врачей 4200 человек

Стоит отметить, что число новосибирцев, находящихся в изоляции с подозрением на коронавирус постепенно снижается несколько дней подряд. Ранее под наблюдением находилось 4418 горожан, а сутками ранее это число составляло 5209 человек. Таким образом, за три дня количество новосибирцев с подозрением на вирус уменьшилось на тысячу человек.

В регионе по-прежнему остаётся 11 подтверждённых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки количество пациентов не увеличилось. В инфекционной больнице сейчас 9 человек – две пациентки выписались на прошлой неделе. При этом, сообщает оперативный штаб, результаты анализов на коронавирус ожидают ещё 40 новосибирцев – они также в инфекционной больнице № 1. Последний случай заражения был выявлен 5 апреля. Мужчина вернулся из Москвы в конце марта, а 1 апреля почувствовал недомогание.

В Новосибирск вернётся больше сотни местных жителей из Таиланда

Об этом сегодня сообщает «РИА Новости». По данным агентства, авиакомпания S7 получила разрешение на три вывозных рейса. Самолёты прилетят из Токио во Владивосток, а также из Таиланда в Иркутскую область и Новосибирск. Борт из столицы Японии уже приземлился на Дальнем Востоке. Прибытие новосибирцев ожидается ближе в вечеру. Известно, что жителей региона отправят на обязательную самоизоляцию в домашних условиях. Жителей соседних областей, которые прибудут в Новосибирск, оставят в обсерваторах на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень».

Продление режима самоизоляции поможет сгладить пик эпидемии коронавируса в России

Об этом «Известиям» сообщил член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. По его словам, такие меры помогут «сплющить» пиковые значения. В то же время, считает Нетёсов, в России нужно применять опыт Германии – там начали увеличивать количество тестирований на коронавирус. Также учёный предложил выдавать гражданам с хорошим уровнем антител сертификаты о том, что они защищены