Коронавирус в России - последние новости к 8 апреля: испытание вакцины и шокирующее количество заражённых

сегодня 23:14 Поделиться

Фото Pixabay

В России за сутки выявили больше тысячи заражённых за сутки — это очередной рекорд заболеваемости в стране, Путин заявил, что пик эпидемии ещё не достигнут, а совсем скоро начнутся испытания вакцины от коронавируса; самые важные новости об эпидемии в России — в материале Сиб.фм.

За прошедшие сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

Это абсолютный рекорд за всё время эпидемии в стране — впервые в России зарегистрировали больше тысячи случаев единовременно. Стоит отметить, что число заражённых в РФ неуклонно растёт в течение четырёх дней подряд. 4 апреля выявили 582 больных, 5 апреля — 658, 6 апреля — 954. Всего в стране сейчас 7592 заражённых.

11 человек погибли за сутки в России от осложнений на фоне коронавирусной инфекции

В число погибших входят два первых случая в Сибири: 62-летний мужчина из Иркутской области и 73-летняя женщина из Бурятии. Также летальные исходы зафиксировали в Приморском крае, Подмосковье, Москве и Уфе.

Президент РФ заявил, что пик эпидемии ещё не пройден

Владимир Путин считает, что худшее может быть впереди, несмотря на увеличение количества заражённых до пиковых показателей каждый день. При этом глава государства рассчитывает, что пик можно будет сгладить. Для этого, считает Путин, необходимо "не повторять чужих ошибок", заявил глава президент во время совещания 7 апреля.

Около 180 добровольцев будут участвовать в клинических испытаниях вакцины против коронавируса

Как рассказал генеральный директор новосибирского центра вирусологии "Вектор", провести доклинические испытания вакцины от коронавируса планируется до 22 июня, а с 29 — на 180 добровольцах. Также центр "Вектор" рассчитывает, что тест-система, определяющая иммунитет к коронавирусу, будет зарегистрирована 10 апреля.

Надежда Бабкина всё же не заразилась коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря артистки сообщает "РИА-Новости". Представитель Бабкиной не опроверг её госпитализацию — по его словам, артистка в больнице с пневмонией. Однако коронавирусной инфекции у неё нет. Ранее СМИ после публикации в Telegram-канале Mash начали обсуждать госпитализацию Надежды Бабкиной в инфекционную больницу после заражения коронавирусом.