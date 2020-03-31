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Коронавирусом можно заразиться через еду: эксперты рассказали, как обезопасить себя

сегодня 13:46

Фото с сайта pixabay.com

Заражение вирусом через продукты питания маловероятно, но такая возможность теоретически существует; опасность представляет пища, которая не требует приготовления.

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о том, как обрабатывать еду, чтобы не заразиться через неё коронавирусом. Рекомендации приводит «Лента.ру».

Как пояснили эксперты, заражение вирусом через продукты питания маловероятно, но такая возможность теоретически существует. Например, опасность представляют продукты, которые не требуют приготовления, – фрукты и овощи.

«Теоретически, если больной человек чихнёт на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск [подхватить коронавирус] есть. Но на практике шансов мало», – заверили в организации. Специалисты призвали тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением чистой водой.

Аналогичная ситуация с продуктами в упаковке. По словам экспертов, если вирус оказался на банке йогурта или бутылке воды, человек потрогал их и затем поднес руки к лицу, то можно подхватить инфекцию, хотя шансы и небольшие.

В целом эксперты напоминают, что коронавирус не живёт долго на поверхностях, не может размножаться в еде и быстро погибает вне носителя. С этой точки зрения абсолютно безопасным продуктом является мясо.

Чтобы не заразиться коронавирусом через еду, специалисты предлагают подвергать продукты термической обработке. Как показали ранее проведенные исследований SARS-вируса, он погибает за 1-3 минуты при температуре 149 градусов.

«Подобные тесты с COVID-19 ещё не проводились, но есть основания полагать, что ситуация аналогичная», – сказали в Росконтроле.

Напомним, 7 апреля эксперт заявил, что Россия может повторить американский сценарий распространения коронавируса.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

еда
фрукты
коронавирус

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