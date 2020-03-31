Коронавирусом в России заразились 7,5 тысячи человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:52 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом; новые случаи обнаружили в 43 регионах.

Количество заражённых коронавирусом в России достигло 7497 человек. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб. Всего за прошедшие сутки выявили 1154 новых случаев заражения в 43 регионах. Вот полный список регионов, где нашли больных:

Москва — 697;

Санкт-Петербург — 69;

Московская область — 67;

Брянская область — 32;

Калининградская область — 29;

Ставропольский край — 19;

Пензенская область — 19;

Ханты-Мансийский АО — 19;

Ямало-Ненецкий АО — 18;

Ивановская область — 14;

Республика Дагестан — 13;

Республика Коми — 11;

Краснодарский край — 11;

Волгоградская область — 11;

Пермский край — 11;

Тульская область — 10;

Ростовская область — 8;

Владимирская область — 7;

Свердловская область — 7;

Тюменская область — 7;

Республика Ингушетия — 6;

Саратовская область — 6;

Орловская область — 5;

Ярославская область — 5;

Кабардино-Балкарская Республика — 5;

Хабаровский край — 5;

Калужская область — 4;

Псковская область — 4;

Республика Калмыкия — 4;

Удмуртская Республика — 4;

Омская область — 4;

Белгородская область — 3;

Карачаево-Черкесская Республика — 3;

Чувашская Республика — 3;

Иркутская область — 3;

Республика Башкортостан — 2;

Кировская область — 2;

Ульяновская область — 2;

Республика Северная Осетия — 1;

Чеченская Республика — 1;

Челябинская область — 1;

Приморский край — 1;

Республика Крым — 1.

По данным штаба, за сутки 11 летальных исходов – общее число смертей составило 58. Также уменьшилось количество регионов, где не было заражённых – их осталось всего четыре после выявления коронавируса в Карачаево-Черкесии. За всё время выздоровели 494 человека.