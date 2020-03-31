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Коронавирусом в России заразились 7,5 тысячи человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:52

Фото с сайта pixabay.com

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом; новые случаи обнаружили в 43 регионах.

Количество заражённых коронавирусом в России достигло 7497 человек. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб. Всего за прошедшие сутки выявили 1154 новых случаев заражения в 43 регионах. Вот полный список регионов, где нашли больных:

  • Москва — 697;
  • Санкт-Петербург — 69;
  • Московская область — 67;
  • Брянская область — 32;
  • Калининградская область — 29;
  • Ставропольский край — 19;
  • Пензенская область — 19;
  • Ханты-Мансийский АО — 19;
  • Ямало-Ненецкий АО — 18;
  • Ивановская область — 14;
  • Республика Дагестан — 13;
  • Республика Коми — 11;
  • Краснодарский край — 11;
  • Волгоградская область — 11;
  • Пермский край — 11;
  • Тульская область — 10;
  • Ростовская область — 8;
  • Владимирская область — 7;
  • Свердловская область — 7;
  • Тюменская область — 7;
  • Республика Ингушетия — 6;
  • Саратовская область — 6;
  • Орловская область — 5;
  • Ярославская область — 5;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 5;
  • Хабаровский край — 5;
  • Калужская область — 4;
  • Псковская область — 4;
  • Республика Калмыкия — 4;
  • Удмуртская Республика — 4;
  • Омская область — 4;
  • Белгородская область — 3;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 3;
  • Чувашская Республика — 3;
  • Иркутская область — 3;
  • Республика Башкортостан — 2;
  • Кировская область — 2;
  • Ульяновская область — 2;
  • Республика Северная Осетия — 1;
  • Чеченская Республика — 1;
  • Челябинская область — 1;
  • Приморский край — 1;
  • Республика Крым — 1.

По данным штаба, за сутки 11 летальных исходов – общее число смертей составило 58. Также уменьшилось количество регионов, где не было заражённых – их осталось всего четыре после выявления коронавируса в Карачаево-Черкесии. За всё время выздоровели 494 человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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