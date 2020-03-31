Коронавирусом в России заразились 7,5 тысячи человек: список регионов, где выявили заболевших
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом; новые случаи обнаружили в 43 регионах.
Количество заражённых коронавирусом в России достигло 7497 человек. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб. Всего за прошедшие сутки выявили 1154 новых случаев заражения в 43 регионах. Вот полный список регионов, где нашли больных:
- Москва — 697;
- Санкт-Петербург — 69;
- Московская область — 67;
- Брянская область — 32;
- Калининградская область — 29;
- Ставропольский край — 19;
- Пензенская область — 19;
- Ханты-Мансийский АО — 19;
- Ямало-Ненецкий АО — 18;
- Ивановская область — 14;
- Республика Дагестан — 13;
- Республика Коми — 11;
- Краснодарский край — 11;
- Волгоградская область — 11;
- Пермский край — 11;
- Тульская область — 10;
- Ростовская область — 8;
- Владимирская область — 7;
- Свердловская область — 7;
- Тюменская область — 7;
- Республика Ингушетия — 6;
- Саратовская область — 6;
- Орловская область — 5;
- Ярославская область — 5;
- Кабардино-Балкарская Республика — 5;
- Хабаровский край — 5;
- Калужская область — 4;
- Псковская область — 4;
- Республика Калмыкия — 4;
- Удмуртская Республика — 4;
- Омская область — 4;
- Белгородская область — 3;
- Карачаево-Черкесская Республика — 3;
- Чувашская Республика — 3;
- Иркутская область — 3;
- Республика Башкортостан — 2;
- Кировская область — 2;
- Ульяновская область — 2;
- Республика Северная Осетия — 1;
- Чеченская Республика — 1;
- Челябинская область — 1;
- Приморский край — 1;
- Республика Крым — 1.
По данным штаба, за сутки 11 летальных исходов – общее число смертей составило 58. Также уменьшилось количество регионов, где не было заражённых – их осталось всего четыре после выявления коронавируса в Карачаево-Черкесии. За всё время выздоровели 494 человека.