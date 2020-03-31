Кто построит станцию метро «Спортивная»: в Новосибирске выбрали подрядную организацию
Фото МУП «УЗС ПТС»
В Новосибирске выбрали подрядную организацию, которая будет строить новую станцию метро «Спортивная»; стоимость контракта свыше 351 миллиона рублей.
В Новосибирске определились с подрядчиком, который будет строить новую станцию метро «Спортивная». Результаты торгов опубликовали на сайте госзакупок.
Победителем конкурса стала компания «Градопроект». Она единственная подала заявку на участие в аукционе.
«Признать единственного участника – общество с ограниченной ответственностью "Компания "Градопроект" – и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе», – говорится в аукционной документации.
Максимальная стоимость контракта превышает 351 миллион рублей. За эту сумму необходимо выполнить строительно-монтажные работы, установить металлоконструкции и внутренние перегородки, оборудовать перекрытия станционного комплекса.
По данным сайта госзакупок, контракт ещё не подписан. К работам подрядчик должен приступить через 10 дней после подписания документов. Завершение работ должно состояться 20 ноября 2020 года.
Напомним, 2 апреля стало известно, кому достался многомиллионный контракт на строительство дороги к новому ЛДС.
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