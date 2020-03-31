Кто построит станцию метро «Спортивная»: в Новосибирске выбрали подрядную организацию

сегодня 11:44 Поделиться

Фото МУП «УЗС ПТС»

В Новосибирске выбрали подрядную организацию, которая будет строить новую станцию метро «Спортивная»; стоимость контракта свыше 351 миллиона рублей.

В Новосибирске определились с подрядчиком, который будет строить новую станцию метро «Спортивная». Результаты торгов опубликовали на сайте госзакупок.

Победителем конкурса стала компания «Градопроект». Она единственная подала заявку на участие в аукционе.

«Признать единственного участника – общество с ограниченной ответственностью "Компания "Градопроект" – и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе», – говорится в аукционной документации.

Максимальная стоимость контракта превышает 351 миллион рублей. За эту сумму необходимо выполнить строительно-монтажные работы, установить металлоконструкции и внутренние перегородки, оборудовать перекрытия станционного комплекса.

По данным сайта госзакупок, контракт ещё не подписан. К работам подрядчик должен приступить через 10 дней после подписания документов. Завершение работ должно состояться 20 ноября 2020 года.

Напомним, 2 апреля стало известно, кому достался многомиллионный контракт на строительство дороги к новому ЛДС.