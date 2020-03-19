«Кто умирает от коронавируса?»: в зоне риска не только старики – разбираем все случаи гибели россиян от новой болезни

сегодня 16:14 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

По данным на 7 апреля, от коронавируса в России умерли 58 человек; большинство погибших имели «букет» хронических заболеваний.

Почти 7,5 тысячи заболевших и 58 умерших от коронавируса – пандемия COVID-19 в России пока не идёт на спад. Наоборот, 7 апреля в стране был установлен своеобразный рекорд по количеству вновь выявленных за сутки пациентов – 1154 случая.

Медики отмечают не только рост числа заразившихся, но и меняющийся «портрет» пациента. Если раньше в зоне риска были только пожилые люди (в силу накопившихся с годами «болячек»), то теперь палаты инфекционок заполняют люди среднего возраста и даже молодёжь. По крайней мере, в Москве, по данным на 7 апреля, 47 % заболевших – это пациенты в возрасте от 18 до 45 лет.

Где умирали?

Львиная доля смертей от коронавируса, по данным на 7 апреля, приходится на Москву и Московскую область – там вирус унёс жизни 39 человек.

По два смертельных случая зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Пермском крае и Псковской области.

Три летальных исхода – в Республике Коми и Приморском крае.

По одному – в Пензенской, Оренбургской, Костромской, Владимирской и Иркутской областях, а также Чеченской республике, Краснодарском крае и Республике Бурятия.

Группа риска

С самого начала эпидемии коронавируса медики не перестают повторять: в группе риска в основном пожилые люди. Действительно, абсолютное большинство погибших от COVID-19 – пациенты за 60, у которых вирус вызывает тяжелейшие осложнения.

Как сообщает оперативный штаб Москвы,

чаще всего у возрастных пациентов отмечается кардиосклероз, гипертоническая болезнь, пиелонефрит, ХОБЛ и сахарный диабет.

Изношенному организму трудно справиться с болезнью, не помогает даже подключение к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Так, первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в России 19 марта.

Жертвой COVID-19 стала 79-летняя жительница Москвы.

«У женщины был выявлен ряд тяжёлых заболеваний, которые дали сильные осложнения. Её госпитализировали 13 марта, а позже подтвердилось наличие коронавируса», – сообщал оперативный штаб.

Первым погибшим от коронавируса в Сибири оказался житель Иркутской области. 6 апреля региональные власти подтвердили гибель 62-летнего пациента.

В таком же возрасте скончался накануне и пациент в Приморском крае, там тесты мужчины долгое время показывали отрицательный результат на коронавирус. С 18 до 26 марта больной находился под наблюдением специалистов инфекционного госпиталя, и всё это время медики не могли подтвердить COVID-19. Только 27 марта был выставлен правильный диагноз, но к этому времени течение болезни усугубилось пневмонией.

Упущенное время оказалось главным врагом и для пожилой москвички – женщина пыталась самостоятельно лечить коронавирус. 70-летняя жительница Москвы умерла 27 марта, а до этого она 5 дней подряд боролась с вирусом на дому. В итоге у неё развилась двусторонняя пневмония – спасти пациентку не удалось.

Возраст – не панацея

Однако из этого – «возрастного» – правила есть исключения.

3 марта во Владивостоке скончался 52-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом. Спасти пациента не удалось, несмотря на длительные усилия медиков – в стационаре больной находился с 23 марта.

«На фоне коронавируса у мужчины развилась пневмония. Предварительно, она стала причиной смерти», – сказали власти региона.

Также у всех на слуху – история пермской журналистки Анастасии Петровой, которая скончалась от коронавируса 31 марта. Ей было 36 лет.

До того как оказаться в больнице, девушка несколько дней провела дома, сбивая температуру и надеясь, что это обыкновенная простуда. Хотя накануне Петрова контактировала с вернувшимися из-за рубежа людьми.

О своём самочувствии Анастасия подробно рассказывала на странице в Facebook – делилась с подписчиками впечатлениями от общения с реаниматологами. В последний «эфир» молодая мама двоих сыновей вышла 24 марта, написав следующее: «Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа – это, вообще-то, очень страшно».

Самая «молодая» смерть от коронавируса зарегистрирована 4 апреля в Москве. Пациенту столичной клиники было всего 34 года.

Как сообщал оперативный штаб Москвы, у больного выявили хронический бронхит, проблемы с сердцем и поджелудочной железой.Также у пациента были зафиксированы полнокровие внутренних органов, отёк легких и головного мозга, кровоизлияния.

Тем временем медики не перестают призывать россиян соблюдать режим самоизоляции и не покидать жилище без особой необходимости. Именно игнорирование требований «домашнего режима» приводит, на их взгляд, к росту числа заболевших среди молодого населения и дальнейшему заражению пожилых родственников. В частности, 6 апреля, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова заявила о скачке заболеваемости в стране после тёплых выходных и массового выезда людей на шашлыки.

«Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам этот сегодняшний результат», – процитировало «РИА Новости» Малинникову.