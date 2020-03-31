Маски и перчатки передал врачам депутат Заксобрания Новосибирской области

сегодня 18:15 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков передал городской поликлинике № 27 Новосибирска средства защиты для медперсонала.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области помогают лечебным учреждениям решить проблемы с оснащением средствами индивидуальной защиты.

Обычно мы приходим к докторам за помощью, но сейчас настало время помогать медицине. По просьбе главного врача городской поликлиники № 27 Новосибирска Александра Калиниченко депутат регионального парламента Илья Поляков передал для обеспечения безопасности персонала тысячу медицинских масок и столько же пар одноразовых перчаток.

«Вы знаете, что без острой необходимости сейчас лучше не покидать свои дома, – напомнил депутат новосибирцам. – Но специалисты поликлиники № 27 продолжают работать в обычном режиме, соблюдая необходимую санитарную защиту».

Напомним, 31 марта депутаты Заксобрания Новосибирской области призвали граждан оставаться дома.