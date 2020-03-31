Минздрав Забайкальского края рассказал подробности о двух пациентах с коронавирусом

сегодня 13:17 Поделиться

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Ещё два случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Забайкальском крае; в обоих случаях заразились женщины.

Во вторник, 7 апреля, в Забайкальском крае подтвердились ещё два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как рассказали в правительстве региона, в обоих случаях заразились женщины.

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали подробности выявленных случаев. Одна женщина, жительница села Улёты, прилетела в начале апреля из Москвы. После того, как она с симптомами обратилась за помощью к медикам, ей сделали тест на коронавирус. После положительного результата её госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 в городе Чите.

Вторая пациентка госпитализирована в инфекционное отделение Нерчинской районной больницы. Она в конце марта прилетела в Улан-Удэ из Армении через Москву, а затем поездом доехала до станции Приисковая. И только после этого она попала домой.

Обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края приняла решение о самоизоляции всех прибывающих из других регионов сроком на 14 дней. Эта мера должна снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Напомним, 5 апреля врачи рассказали подробности госпитализации одиннадцатого пациента в Новосибирске с коронавирусной инфекцией.