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Mutter от молодёжного театра «Глобус»: трансляция спектакля на Сиб.фм

сегодня 19:46

Фото с официального сайта театра «Глобус»

В рамках акции «Смотрим дома» артисты театра «Глобус» разместили в свободном доступе спектакль Mutter; его премьера состоялась 16 мая 2006 года.

Чем занять себя тёплым весенним вечером? Сиб.фм предлагает посмотреть спектакль новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» – Mutter. Это представление за 1 час 40 минут расскажет о том, как простые и безобидные пенсионеры ютятся в доме престарелых, доживая свой скорбный век.

Однако несмотря на то, что они забыты детьми и родными, обитатели дома престарелых пытаются скрасить свой быт немного странными развлечениями: слушают Rammstein, «молятся» на портрет Мэрилина Мэнсона, устраивают любительскую постановку по авангардной пьесе собственного сочинения... Но на самом деле они несут определенную миссию на Земле и перед каждым из них стоят определённые задачи. Выполнима их миссия или нет, покажет время...

Премьера спектакля состоялась 16 мая 2006 года. За почти 14-летнюю историю постановка становилась участником театральных фестивалей. В 2006 году он стал лауреатом премии «Парадиз» в номинации «Лучшая режиссура в драматических театрах».

Напомним, 6 апреля Сиб.фм опубликовал полную программу онлайн-трансляций культурных мероприятий до 10 апреля.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Театр «Глобус»
новосибирск
спектакль

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