«Мы ничего не замечали»: живущая в Германии новосибирская журналистка рассказала, как коронавирус меняет жизнь

сегодня 18:56 Поделиться

Фото предоставлено Ириной Шван

Жители разных стран постепенно свыкаются с новой реальностью, приспосабливаются к ней. Пандемия нового заболевания коснулась всех без исключения. Переехавшая в Германию журналистка из Новосибирска Ирина Шван поделилась своими размышлениями – что можно открыть для себя, когда вокруг почти всё закрыто.

«Я совсем не могу сидеть дома... Видимо, даёт о себе знать генетическая смесь импульсивной русской души с неуёмной немецкой страстью к путешествиям и активному образу жизни.

Планов на весну было много. Но внезапно объявили карантин. Привычная жизнь рухнула. Приспособиться к новой оказалось непросто.

В первый день я пересадила все комнатные растения, перемыла окна и выстирала шторы. Во второй – навела порядок в шкафах и выкинула хлам. Карантин тоже имеет плюсы: появилось время сделать то, до чего не доходили руки...

Но на третий день — захандрила...

Жизнь, не ограниченная временными рамками, когда не нужно в определённый час вставать, куда-то бежать и с кем-то встречаться, становится похожа на сон.

Я могла проваляться в постели до обеда. Казалось, что силы уходят, и я непременно должна заболеть. Но потом я залезла в интернет, чтобы изучить условия своего "заточения". И тут же обнаружила, что между словами "САМОИЗОЛЯЦИЯ" и "КАРАНТИН" есть большая разница. По крайней мере, в Германии. Что происходит в России, мне пока понять сложно.

Карантин – для заболевших и контактировавших с ними. Самоизоляция – для всех остальных. Первые две недели мы с дочерью были на карантине. Сейчас на самоизоляции. Не знаю, как будет дальше, но пока у нас нет запрета на выход из дома. Более того, одиночные прогулки не только не запрещены, а даже рекомендованы. Как и занятия спортом. Как и прогулки с домашними животными (метры до дома в этом случае никто не считает). От свежего воздуха и ходьбы гораздо больше пользы для иммунитета, чем от продавливания дивана. Главное – надеть перчатки и соблюдать дистанцию...

Впрочем, немцы уже так напуганы числом смертей и инфицированных, что скорее всего, если вы забудетесь и подойдете ближе, чем на 2 метра, они сами шарахнутся от вас, повторяя как заклинание слово "коронавирус", понятное на всех языках.









Спокойные пешие прогулки в нашем сумасшедшие мире стали роскошью. Так почему бы не позволить себе это удовольствие именно сейчас, когда позитивное стало таким незаметным?

Я, к примеру, в двух километрах от дома обнаружила лес. И теперь каждый день открываю для себя что-то новое: то земляное укрепление, построенное древними римлянами, то старую заброшенную дворянскую усадьбу с чугунными покосившимися воротами, утонувшими в пруду... Поневоле сравниваю себя с героиней фильма "Служебный роман"... Помните? "Надо же... Не замечала... Ничего не замечала".

Такое ощущение, что пришло время оглянуться. И понять что-то важное. К примеру, что жизнь – это не только движение по маршруту "дом-работа-дом".

Заметила, что родители стали чаще звонить родным. Жалеют сейчас, что в последние годы редко встречались.

Я почти перестала тратить деньги. Нет ни малейшего желания приобрести себе новую блузку или джинсы. Даже с доставкой на дом. Достаточно удобных кроссовок и свитера...

Цены на бензин неприлично упали. Автомобильные пробки исчезли. Словно таким беспощадным способом природа решила устроить себе передышку, сделать этот мир чище...

Мне нравятся люди, не теряющие оптимизма. Сегодня прочитала в одном из немецких изданий трогательную историю любви двух пенсионеров в условиях пандемии. Ей 85, ему 89. Он из Германии, она из Дании. Два года ежедневно ездили друг к другу в гости. И вдруг оказались по разные стороны закрытой границы. Теперь они каждое утро едут к шлагбауму. Он на велосипеде, она на машине. Везут с собой стулья и термосы. И вместе пьют кофе. Неважно, что между ними бетон и дистанция. Неважно, что над ними нависла смертельная угроза. Для этих людей главное, что они просто вместе...».

На этой неделе Германия стала четвёртой страной в мире, где количество заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек.