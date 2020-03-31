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На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону

сегодня 13:14

Фото с сайта ГУ МЧС по НСО

Резкое ухудшение погоды ожидается в Новосибирской области в ближайшие сутки; на регион обрушится сильнейший ветер.

Сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидают в Новосибирской области 8 и 9 апреля. Об этом рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Анна Лапчик во время пресс-конференции в ТАСС.

Она уточнила, что на смену довольно тёплой неделе придёт холодный атмосферный фронт. Это скажется на общем понижении температуры.

При этом специалист акцентировала внимание на том, что уже в ночь с 7 на 8 апреля, а затем и 9 числа ожидается усиление ветра.

«В Новосибирской области, особенно по западным районам, ожидается усиление ветра до значений опасного природного явления – 25-27 метров в секунду», – подчеркнула Анна Лапчик.

Отметим, что по шкале Бофорта (двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для приближённой оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море), скорость ветра от 24,5 до 28,4 м/с, что равняется 89-102 км/ч, расценивается как сильный шторм. Такая погода чревата серьёзными последствиями для инфраструктуры – ветер может срывать крыши зданий и вырывать деревья с корнем.

Напомним, 6 апреля региональное МЧС посоветовало жителям Новосибирской области не покидать дома из-за штормового ветра.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

погода
Новосибирск

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