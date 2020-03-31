Не выходи из комнаты: новосибирцев будут штрафовать на 30 тысяч за выход из дома без разрешения

сегодня 21:14 Поделиться

Фото мвд.рф

Жителей Новосибирской области начнут штрафовать на крупные суммы за нарушение самоизоляции; это будет касаться не только тех, кто прилетел из-за границы.

Нарушителей режима самоизоляции будут наказывать крупными штрафами. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил оперативный штаб Новосибирской области. Как сказано в заявлении, с 8 апреля мера будет распространяться не только на вернувшихся из-за рубежа граждан, а на всех, кто нарушит требования карантина.

"Полиция начнет проверять, как жители региона соблюдают постановление Губернатора, ограничивающее передвижение. На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ", — сообщает штаб.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, статья 20.6.1 предполагает максимальное наказание для физических лиц в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. 10-50 тысяч рублей придётся заплатить должностным лицам, индивидуальным предпринимателям – 30-50 тысяч рублей, юридическим лицам – 100-300 тысяч рублей.

Как сообщает оперативный штаб, за всё время в Новосибирске задержали 9 нарушителей карантина, которые приехали из-за рубежа и не соблюдали правила самоизоляции. Одного из них встретили в магазине, ещё одного — во время прогулки с собакой. В отношении каждого составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, сегодня в Новосибирске власти закрыли два кафе, которые работали вопреки режиму самоизоляции.