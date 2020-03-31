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Новое расписание ЕГЭ представили в Министерстве просвещения

сегодня 10:42

Фото с сайта pixabay.com

Проект расписания единого государственного экзамена подготовили в Минпросвещения; первый экзамен предполагают провести 8 июня.

Министерство просвещения России опубликовало проект расписания единого государственного экзамена.

Согласно предложенному варианту, первый экзамен выпускники должны написать 8 июня. В этот день предполагается сдача географии, литературы и информатики.

Обязательный экзамен по русскому языку запланирован на 11 июня, а на 15 – испытание по математике.

Как сообщает Минпросвещения, 18 июня должны пройти экзамены по истории и физике, 22 июня – по обществознанию и химии, 25 июня – по иностранным языкам и биологии. А 29 июня выпускники будут сдавать раздел «Говорение» (это часть экзамена по иностранным языкам).

В Минпросвещения также сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом учебный год в российских школах могут продлить до начала ЕГЭ, то есть до 8 июня.

Напомним, в Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ЕГЭ
расписание
минпросвещения

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