Новое расписание ЕГЭ представили в Министерстве просвещения

сегодня 10:42 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Проект расписания единого государственного экзамена подготовили в Минпросвещения; первый экзамен предполагают провести 8 июня.

Министерство просвещения России опубликовало проект расписания единого государственного экзамена.

Согласно предложенному варианту, первый экзамен выпускники должны написать 8 июня. В этот день предполагается сдача географии, литературы и информатики.

Обязательный экзамен по русскому языку запланирован на 11 июня, а на 15 – испытание по математике.

Как сообщает Минпросвещения, 18 июня должны пройти экзамены по истории и физике, 22 июня – по обществознанию и химии, 25 июня – по иностранным языкам и биологии. А 29 июня выпускники будут сдавать раздел «Говорение» (это часть экзамена по иностранным языкам).

В Минпросвещения также сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом учебный год в российских школах могут продлить до начала ЕГЭ, то есть до 8 июня.

Напомним, в Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году.