Новосибирские школьники получили в онлайне «космическую мастерскую»

сегодня 18:04 Поделиться

Фото предоставлено компанией МТС

Компания МТС и Третьяковская галерея объявили о старте новой конкурсно-образовательной программы для детей; школьники со всей страны смогут в режиме онлайн создать совместное произведение с художником, скульптором и автором инсталляций Ростаном Тавасиевым.

В рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М» школьники со всей страны смогут в онлайне учиться у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создать с ним совместное произведение, которое будет представлено осенью в Третьяковке.

Школьникам от 11 до 18 лет из всех регионов России предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов этого произведения и загрузить их на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Команда кураторов проекта из Третьяковской галереи отберёт работы для мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке уже этой осенью в рамках Ночи Искусств.

На сайте проекта «Поколение М» будет также запущена образовательная онлайн-программа для юных художников. Из серии онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы и как претворять свои самые смелые замыслы в жизнь.

«Партнёрство МТС и Третьяковской галереи длится уже четвёртый год и основано на общей цели – дать равные возможности для образования и творческого развития детям и подросткам, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Так, двое новосибирских школьников уже получили заслуженное признание своего таланта и выставляли свои работы в знаменитой Третьяковке – благодаря победе в конкурсах проекта "Поколение М". И сегодня мы запускаем обновлённую программу по направлению художественных практик и изобразительного искусства, которая позволит детям под необычным углом посмотреть на космос, получить знания от современного художника и использовать этот опыт в качестве творческого лифта в будущем», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«За время партнёрства с МТС в рамках "Поколения М" мы получили тысячи творческих работ от детей со всей страны, открыли десятки талантливых ребят и представили две специальных экспозиции победителей проекта в Третьяковской галерее. В этом году мы предлагаем детям новый формат: даем необычную тему, которая поможет школьникам максимально задействовать воображение, и привлекаем художника, который сможет поделиться с ребятами собственным видением и профессиональными советами. И, наконец, вместо уже традиционной выставки детских работ в финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту ещё более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества», – рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.