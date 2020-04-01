«Онега»: ещё один шаг в будущее

Север Новосибирска ждёт. Стрижи сдали первую очередь «Онеги»

сегодня 11:47 Поделиться

Фото предоставлено компанией "Стрижи"

Просто, красиво и элегантно выглядит новый жилой комплекс компании. Это было заложено в его концепции: «Онега» – жильё как произведение искусства.

Здесь сразу пошли против течения, не искали, как подвести проект под концепцию, а отталкивались от неё. «Онега» рождалась неспешно, в экспедициях в северные края России, в изучении старинного быта и уклада, поиске ярких самобытных деталей, и самого понятия северного зодчества. Не хотелось идти от стереотипов, концепция требовала полного погружения, создания атмосферы, которую нужно было перенести на улицы Новосибирска. Соединить современный прагматизм и архитектурное наследие русского севера.

Родилась ясная гениальная мысль: оттолкнуться от жизни общины – как стояли дома, как строился уклад... За всей простотой жизни, оказалось, стоят многие забытые и важные детали, которые урбанистический подход стёр с улиц городов. Скатные крыши, красные окна, обереги и многое другое, что являлось сакральной геометрией, творением защиты дома и семьи, сохранностью культуры и самого бытия.

Среди типичных новостроек так сложно увидеть что-то интересное, что даст задержаться взгляду – и мысленно захочется тут поселиться. Рынок диктует свои условия: максимально занять землю, максимально уплотнить этажи, сделать квартиры компактными. Тут кругом математика, а не творчество. Расчёт, а не душевность. Поэтому и жить в типовых однушках, двушках и даже трёшках – сложно, но можно. А зачем больше, если есть место дивану и телевизору? У многих жизнь так и проходит: замкнуто и ограниченно – компактно.

Сейчас ценности начали смещаться. Люди ставят в приоритет семью, общение и комфорт. Появляются новые потребности, в том числе и в недвижимости, созданной по законам искусства. Хочется видеть то, что подойдёт не всем подряд, а лично тебе, твоим детям. Оригинальные, имеющие своё лицо дома.

А какое оно должно быть, лицо дома? В старину избы возводили сами, думали об удобстве сородичей, использовали архитектурные обычаи, применяли ритуальную символику. Дома имели свою силу, они были семейной крепостью, местом силы и бытия. Они были рациональными и даже порой прагматичными. Строили со смекалкой, но за простотой были надёжность, спокойствие и сила.

«Стрижи» решили оглянуться назад, использовать этот опыт, особый код, который считывается на ментальном уровне, так как заложен памятью предков – суровых северян. Это новая-старая концепция сейчас, как никогда, должна ожить.

Не архаика, а заимствование идей старинных зодчих современными архитекторами. Сохранение традиций. Опыт пращуров, помноженный на опыт и технологии наших дней. Как благородная патина в дизайнерской вещи.

Если обратить внимание, то в разных странах есть свои строительные особенности, которые привлекают своей аутентичностью, непохожестью ни на какой другой архитектурный стиль. В России он сохранился большей частью на севере.

И такие узнаваемые силуэты домов со скошенными крышами не воспринимаются как анахронизм. Скорее серые коробки многоэтажек уходят в прошлое.

Поиск своих корней, осознание своей культуры, самобытности – это признаки обновления, перерождения в новом и глубоком качестве. Это не монтируется с повседневной суетой и пылью мегаполиса, поэтому хочется немного отстраниться от этой гонки по кругу, насладиться природой и услышать этот зов.

Символично и расположение «Онеги» на севере Новосибирска. И на своих 5,5 гектара территории есть место прогулкам, пробежкам, отдыху всей семьёй. Ощущается уединённость и спокойствие. Здесь можно неспешно, с любовью обустраивая свой быт, приводить в порядок мысли. И, по традиции северных деревень, работать близ дома, создавая кластер единомышленников в своей среде.

В «Онеге» нет заборов, как заведено в общинах. Вместо искусственных преград скоро появятся декоративные изгороди, не ограничивающие обзор и перспективу. А защищённость ненавязчиво обеспечивает интеллектуальная охранная система распознавания лиц. Вся территория находится под наблюдением. «Онега» безопасна, как дома суровых, но свободолюбивых северян.

«Онега» сразу получила проектное финансирование, и это тот случай, когда банк безоговорочно доверяет застройщику. Даже в идее о том, что в Новосибирске созрел запрос на жильё, созданное по канонам искусства.

И банк, и застройщик, и город – все оказались правы. «Онега» востребована! И квартиры первой очереди расходятся очень быстро. Примечательно, что самые дорогие квартиры были куплены первыми. Каждый нашёл здесь своё.

Для понимания: в домах 380 планировок. Есть уютные студии, а есть и двухуровневые квартиры с потолками высотой почти в шесть метров. Для тех, кто любит посиделки, есть квартиры с террасами. Здесь приятно находится и приятно находить себя. Творить и мечтать. Работать и отдыхать.

Здесь царство уюта, эргономики и света. Окна – это особая история, здесь они повсюду, чтобы ловить каждый лучик солнца, что тоже обусловлено концепцией Севера. Есть интересные мансардные этажи, со скатными крышами, для любителей слышать капли дождя. Особое единение с природой в современном решении.

Уникальный проект выходит в свою жизнь. Он получил свой характер, особую стать и красоту. Как он будет жить и развиваться, зависит от жителей, они наполнят его своими эмоциями, надеждами и планами. И в этом код «Онеги». Как русский узор. Намёк, доступный тому, кто почувствует.

ЖК «Онега», ул. Тюленина, 29.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Онега». Проектная декларация gk-strizhi.ru.

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