Отменить ЕГЭ в этом году предложили в Госдуме

сегодня 10:19 Поделиться

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Инициатива об отмене в этом году Единого госэкзамена для школьников прозвучала в Госдуме; народные избранники не уверены, что к маю коронавирус отступит.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свою инициативу парламентарий озвучил премьер-министру страны Михаилу Мишустину во время совещания 6 апреля.

«Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придётся делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», – сказал Смолин.

Как сообщалось ранее, глава министерства просвещения заявлял о переносе основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня. Обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, по математике – на 15 июня, самый массовый экзамен по выбору – обществознание – предлагается объединить с химией и провести 22 июня.

Напомним, 6 апреля у российских школьников после каникул началось дистанционное обучение.