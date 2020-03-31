Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Отменить ЕГЭ в этом году предложили в Госдуме

сегодня 10:19

Фото с сайта pixabay.com

Инициатива об отмене в этом году Единого госэкзамена для школьников прозвучала в Госдуме; народные избранники не уверены, что к маю коронавирус отступит.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свою инициативу парламентарий озвучил премьер-министру страны Михаилу Мишустину во время совещания 6 апреля.

«Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придётся делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», – сказал Смолин.

Как сообщалось ранее, глава министерства просвещения заявлял о переносе основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня. Обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, по математике – на 15 июня, самый массовый экзамен по выбору – обществознание – предлагается объединить с химией и провести 22 июня.

Напомним, 6 апреля у российских школьников после каникул началось дистанционное обучение.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ЕГЭ
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92848
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86228
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84573
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74267
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73610
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53867
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51584
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО