Переломы позвоночника, сотрясения мозга, 13 пострадавших подростков: «батутное дело» в Новосибирске дошло до суда

сегодня 18:23 Поделиться

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Новосибирские следователи готовятся передать в суд материалы дела в отношении владельцев батутного центра, где пострадали 13 подростков; у несовершеннолетних диагностированы компрессионные переломы позвоночника и сотрясение головного мозга.

В Новосибирске завершено расследование двух уголовных дел в отношении 31 и 33-летних предпринимателей, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшими по делу оказались 13 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Как выяснили следователи, с 2016 по 2017 год директор спортивного центра «Эверси» (ООО «Скайзон»), расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, привлёк к оказанию услуг инструкторов-консультантов без соответствующей спортивной и профессиональной квалификации.

«Директор советовал инструкторам центра выполнять с посетителями сложно-координационные прыжки, входящие в программы обучения в спортивных школах по виду спорта "прыжки на батуте". Это делалось для большей зрелищности», – уточнили в ведомстве.

При этом инструкторы не учитывали медицинские, возрастные особенности посетителей и не предупреждали о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте.

В пресс-службе следственного ведомства уточнили, что в 2018 году директор спортивного центра «Эверси» продал батутный центр 33-летнему предпринимателю, который продолжил осуществлять оказание платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте.

В период с 2016 по 2018 год 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 лет, при посещении батутного центра получили повреждения в виде компрессионных переломов позвонков, а один ребёнок – сотрясение головного мозга.

Вскоре уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в октябре прошлого года прокуратура нашла опасные батуты в торговых центрах Новосибирска.