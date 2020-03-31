Переоденьтесь и промойте нос: в МЧС рассказали, как вести себя после прогулок
Фото с сайта pixabay.com
МЧС дало рекомендации, как вести себя после возвращения с улицы; средства индивидуальной защиты подлежат утилизации.
МЧС России дало рекомендации о правилах поведения после возвращения домой с прогулки в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает МЧС, по возвращении с улицы необходимо переодеться, вымыть обувь, тщательно вымыть руки, промыть нос и горло, умыть лицо и промыть глаза.
«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», – рекомендовали в ведомстве.
Авторы рекомендаций напомнили, что при режиме самоизоляции на улицу можно выходить, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей. Кроме того, разрешено покидать дом для получения экстренной медицинской помощи, для поездки на работу, покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем магазине или аптеке.
Также разрешается покидать жилище, если нужно вынести бытовой мусор или выгулять домашних животных.
Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям по профилактике коронавируса.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают