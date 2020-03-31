Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Переоденьтесь и промойте нос: в МЧС рассказали, как вести себя после прогулок

сегодня 11:11

Фото с сайта pixabay.com

МЧС дало рекомендации, как вести себя после возвращения с улицы; средства индивидуальной защиты подлежат утилизации.

МЧС России дало рекомендации о правилах поведения после возвращения домой с прогулки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает МЧС, по возвращении с улицы необходимо переодеться, вымыть обувь, тщательно вымыть руки, промыть нос и горло, умыть лицо и промыть глаза.

«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», – рекомендовали в ведомстве.

Авторы рекомендаций напомнили, что при режиме самоизоляции на улицу можно выходить, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей. Кроме того, разрешено покидать дом для получения экстренной медицинской помощи, для поездки на работу, покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем магазине или аптеке.

Также разрешается покидать жилище, если нужно вынести бытовой мусор или выгулять домашних животных.

Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям по профилактике коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

МЧС
коронавирус
рекомендации

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92848
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86228
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84573
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74267
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73610
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53867
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51584
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО