Переоденьтесь и промойте нос: в МЧС рассказали, как вести себя после прогулок

сегодня 11:11 Поделиться

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МЧС дало рекомендации, как вести себя после возвращения с улицы; средства индивидуальной защиты подлежат утилизации.

МЧС России дало рекомендации о правилах поведения после возвращения домой с прогулки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает МЧС, по возвращении с улицы необходимо переодеться, вымыть обувь, тщательно вымыть руки, промыть нос и горло, умыть лицо и промыть глаза.

«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», – рекомендовали в ведомстве.

Авторы рекомендаций напомнили, что при режиме самоизоляции на улицу можно выходить, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей. Кроме того, разрешено покидать дом для получения экстренной медицинской помощи, для поездки на работу, покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем магазине или аптеке.

Также разрешается покидать жилище, если нужно вынести бытовой мусор или выгулять домашних животных.

Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям по профилактике коронавируса.