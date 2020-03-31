Почему коронавирус захватил мир: учёный назвал главное отличие COVID-19 от ОРВИ

сегодня 10:56 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Главное отличие коронавируса от сезонного гриппа – в скорости распространения; ещё одна коварная черта заразы – бессимптомность.

Учёный из Новосибирска объяснил, почему коронавирус, в отличии от обычного ОРВИ или гриппа, так быстро захватил мир. Всему «виной» – повышенная способность передаваться от человека к человеку. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

По его словам, коэффициент распространения COVID-19 – 3–4, что почти в три раза больше, чем при гриппе (1,3).

«Причём люди "делятся" инфекцией ещё до появления симптомов и некоторое время после выздоровления, и это очень сильно затрудняет борьбу с ней», – сказал Нетёсов.

Как ранее сообщалось, по оценкам специалистов, до 50 % заражённых людей могут даже не подозревать о своей болезни и продолжать контактировать со здоровыми гражданами.

Напомним, медики научились по анализу крови определять тяжесть состояния больного с коронавирусом.