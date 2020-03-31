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Подозревают коронавирус: ребёнка с симптомами ОРВИ увезли в больницу в Новосибирске

сегодня 11:25

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё один маленький пациент доставлен в больницу в Новосибирске с симптомами ОРВИ; отец ребёнка недавно вернулся из Санкт-Петербурга.

В Новосибирске госпитализировали ребёнка с подозрением на коронавирус. У малыша есть признаки ОРВИ, поэтому врачи взяли пробы для исключения COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Там также уточнили, что отец ребёнка недавно вернулся из Санкт-Петербурга.

Всего в детской больнице № 3 находятся сейчас 15 детей с подозрением на коронавирус. Восемь детей выписали. Положительных результатов теста на COVID-19 ни у кого из маленьких пациентов нет.

Напомним, по данным на утро 7 апреля, в Новосибирской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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