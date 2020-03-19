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Пособия на детей: выплаты продлят автоматически в Новосибирской области – кому не нужно обращаться в соцзащиту

сегодня 13:09

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области будут автоматически продлеваться выплаты для семей с детьми; это касается тех мер поддержки, у которых окончание выплатного периода приходится на апрель-сентябрь 2020 года.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали о том, что часть выплат для семей с детьми будет продлена автоматически.

Это такие выплаты, как: ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума на третьего и последующих детей из числа многодетных семей.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали, что также без предоставления подтверждающих документов продлевается ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Вышеуказанные выплаты продлят на период в соответствии с действующим законодательством. Когда он закончится, гражданам будет необходимо обратиться вновь, предоставив полный пакет документов.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Напомним, с 19 марта в Новосибирской области детские сады перешли на свободное посещение.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Правительство Новосибирской области
выплаты
детские пособия

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