Пожилым новосибирцам предложили уйти на больничный до 19 апреля – как оформить пособие во время самоизоляции из-за коронавируса

сегодня 12:09 Поделиться

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Работающие пенсионеры старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный на две недели; заполнять для этого документы работнику не нужно.

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, меры приняты для обеспечения людям пожилого возраста возможности остаться в режиме самоизоляции. Чтобы сохранить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удалённой работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих старше 65.

Оплата больничного листа придёт напрямую из средств Фонда социального страхования. Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удалённую работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жительнице Новосибирска, которая бесплатно шьёт медицинские маски для пенсионеров и других горожан.