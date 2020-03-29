Православные новосибирцы не прислушались к патриарху: в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах было много верующих

сегодня 18:08 Поделиться

Фото Новосибирской митрополии

Православные христиане сегодня празднуют великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы; несмотря на предостережения патриарха, в храмы Новосибирска пришло много верующих.

Сегодня православные христиане празднуют великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Несмотря на призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – не посещать храмы из-за вспышки коронавируса, в новосибирских церквях сегодня было многолюдно.

Богослужение провёл митрополит Никодим. После Божественной литургии и славления он поздравил духовенство и прихожан с великим двунадесятым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает сайт новосибирской митрополии.

«В течение тысячелетий страждущий род человеческий не мог принести ту Чистую Деву, Которая могла бы вместить себя Бога, Творца вселенной, второе лицо Святой Троицы, Бога-Сына.

И вот наступает это благодатное время — среди людей рождается Пречистая Дева Богородица, Которая в Своих мыслях непрестанно помышляла о Господе, отдав Богу сердце и душу Свои. Именно тогда Дух Святой в виде голубином нисходит на Пресвятую Деву, начинается новая жизнь, жизнь Бога-Человека, Господа Иисуса Христа», – сказал митрополит.

Архиерей особо отметил, что праздник напоминает о том, насколько ценна и свята, уникальна и неповторима жизнь любого человека.

После богослужения митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выпустил в небо белых голубей.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой избежать посещения храмов из-за коронавируса.