«При худшем сценарии подтопит 400 дачных участков»: в МЧС рассказали, кому грозит опасность во время паводка в Новосибирской области

сегодня 13:29 Поделиться

Фото «Навигатор»

В ГУ МЧС по Новосибирской области готовятся к сложному прохождению паводка на территории региона; ожидается подтопление дачных участков в Новосибирском и Первомайском районах.

В Новосибирске и области весной 2020 года ждут бурного паводка. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

По словам Орлова, самая сложная ситуация ожидается на реках Карасук, Бакса, Иня и Обь.

Уровень подъёма воды в главной водной артерии Новосибирской области – Оби, может достичь 420 сантиметров. Это при том, что критической считается высота подъёма воды до 360 сантиметров. Именно на этой отметке начинается подтопление дачных участков в Первомайском, Советском и Новосибирском районах.

По оценкам специалистов, в этом году в воде могут оказаться около четырёхсот садовых наделов.

В первую очередь вода приходит в садовые общества «Геолог» и «Строймашевец», которые расположены в пойменной части Оби. При более высоком уровне страдают СНТ «Связист», «Связист – 2» и «Дорожник».

Уходя вниз по течению, вода начинает подтапливать дачи в районе пристаней «Ягодная», «Рыбачий посёлок» и «Седова заимка».

Напомним, сегодня в МЧС заявили о возможном подтоплении 14 населённых пунктов в 10 районах Новосибирской области.