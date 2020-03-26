Процесс дистанционного обучения в Новосибирской области на контроле у регионального министерства образования

сегодня 16:34 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Образовательные учреждения региона начали работать в дистанционном режиме; обучение ведётся по трём разным моделям, которые зависят от технических возможностей школ.

Во вторник, 7 апреля, реализацию новой формы обучения проконтролировал министр образования Сергей Федорчук.

По его словам, школы должны быть всегда готовы перейти в дистанционный режим работы. Увидеть имеющиеся проблемы нам позволила сложившаяся ситуация. Все поступившие от родителей учеников обращения будут рассмотрены.

«В течение этой недели мы будем стараться выправить ситуацию и отладить работу системы дистанционного обучения. Тем не менее, образовательный процесс запущен, учителя контактируют с учениками, школы выстраивают систему обучения», – отметил Сергей Федорчук.

Как проходит процесс дистанционного образования, показали на примере лицея № 9 в городе Новосибирске. Там сформировали новое расписание. Сейчас взаимодействие преподавателей с учениками проходит в синхронном и асинхронном режимах. Министру показали организацию уроков по математике для 11-го и 5-го классов, и истории для 9-го класса. В режиме онлайн ученики общались с преподавателями, решали задачи и отвечали на вопросы.

Школам предлагается три модели дистанционного обучения, которые зависят от технических условий. Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов. Её используют в школах, где скорость интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени. В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры, файлообменники. Третья – используется в сельской местности. При строгом соблюдении всех санитарных требований она допускает посещение малокомплектных школ. Также можно организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей.

Дистанционное обучение также начали организации среднего профессионального образования и вузы. Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

Напомним, 26 марта каникулы в школах были продлены до 12 апреля.