Рекорд побит: в России за сутки выявили 1154 новых случая коронавируса

За сутки в регионах России выявили 1154 новых случая коронавирусной инфекции; первый случай зарегистрирована в Карачаево-Черкесии.
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесской Республике. За сутки по России полностью выздоровели 88 человек, сообщает оперативный штаб Российской Федерации.
Список регионов с новыми заболевшими:
- Москва — 697;
- Санкт-Петербург — 69;
- Московская область — 67;
- Брянская область — 32;
- Калининградская область — 29;
- Ставропольский край — 19;
- Пензенская область — 19;
- Ханты-Мансийский АО — 19;
- Ямало-Ненецкий АО — 18;
- Ивановская область — 14;
- Республика Дагестан — 13;
- Республика Коми — 11;
- Краснодарский край — 11;
- Волгоградская область — 11;
- Пермский край — 11;
- Тульская область — 10;
- Ростовская область — 8;
- Владимирская область — 7;
- Свердловская область — 7;
- Тюменская область — 7;
- Республика Ингушетия — 6;
- Саратовская область — 6;
- Орловская область — 5;
- Ярославская область — 5;
- Кабардино-Балкарская Республика — 5;
- Хабаровский край — 5;
- Калужская область — 4;
- Псковская область — 4;
- Республика Калмыкия — 4;
- Удмуртская Республика — 4;
- Омская область — 4;
- Белгородская область — 3;
- Карачаево-Черкесская Республика — 3;
- Чувашская Республика — 3;
- Иркутская область — 3;
- Республика Башкортостан — 2;
- Кировская область — 2;
- Ульяновская область — 2;
- Республика Северная Осетия — 1;
- Чеченская Республика — 1;
- Челябинская область — 1;
- Приморский край — 1;
- Республика Крым — 1.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.