«Ретро FM» продлевает щедрую акцию «Гонка за тонной»

сегодня 09:49 Поделиться

Фото «Ретро FM»

По многочисленным просьбам новосибирцев, «Ретро FM» продолжает дарить своим слушателям-автовладельцам приятные призы; весь апрель в эфире «Ретро FM» будет проходить акция «Гонка за тонной», где каждый день разыгрывается до 60 литров бензина АИ-92.

Чтобы попасть в число победителей «Гонки за тонной», новосибирцам необходимо быстрее остальных найти фирменный флаг «Ретро FM». Участники «Гонки за тонной» должны внимательно слушать эфир радиостанции: в определённое время прозвучит адрес места, где можно получить желаемый приз. Важная информация сопровождается специальным сигналом. Слушатель, приехавший самым первым в назначенное место, получает сертификат на 30 литров. За второе и третье места – 20 и 10 литров соответственно.

Счастливых победителей дня поздравят в «Феличите» с 18:00 до 19:00.

Напоминаем, что акция проходила в Новосибирске в марте. За это время было определено более 70 победителей, которые получили почти 2 тысячи литров бензина.

Запрещено для детей.

Генеральный партнёр проекта – сеть автозаправочных станций «Тайм». Новое топливо «Тайм» позволяет существенно экономить деньги при каждой заправке, защищает топливную систему и уменьшает расход топлива. АЗС «Тайм» – время выбирать комфорт!

Напомним, в марте на «Ретро FM» стартовала акция «Гонка за тонной».