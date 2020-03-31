Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям по профилактике коронавируса

сегодня 09:32

Фото с сайта pixabay.com

На рабочих местах рекомендуется разделить рабочие потоки, организовать возможность обработки рук антисептиком; эти и другие рекомендации санитарные врачи дают в качестве профилактики опасного заболевания.

Чтобы избежать заболевания в коллективе, специалисты разработали рекомендации по профилактике коронавируса. В частности, работодателям рекомендовано развести рабочие потоки. При возможности разместить их на разных этажах, в отдельных кабинетах либо организовать работу в несколько смен.

На входе должна быть установлена ёмкость с антисептиком, оборудованная дозатором, или размещены дезинфицирующие салфетки. Также необходимо контролировать соблюдение этой гигиенической процедуры. В течение дня работодатель обязан информировать сотрудников о соблюдении правил личной гигиены: режима мытья рук с мылом или антисептиком.

Всем сотрудникам при выходе на работу необходимо измерять температуру. При наличии показаний процедуру можно повторять в течение дня. Использовать при этом можно разнообразные термометры: электронные, инфракрасные, переносные тепловизоры. Если у кого-либо обнаружится повышенная температура или признаки инфекционного заболевания, они должны быть немедленно отстранены.

Также работодателя обязали контролировать режим самоизоляции в течение 14 дней, если сотрудник выезжал за границу.

Помимо этого, на работодателя возложена обязанность по контролю за уборкой помещений. Она должна проводиться каждые два часа с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. При этом особое внимание нужно уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и стульев, оргтехники, мест общего пользования. Также каждые два часа необходимо проветривать помещения.

При этом у организации должен быть сформирован пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а также средства индивидуальной защиты.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют ограничить проведение корпоративных либо других массовых мероприятий.

Напомним, 7 апреля стало известно, что учёные подтвердили эффективность медицинских масок.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

безопасность
болезнь
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92848
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
86228
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
84573
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
74267
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73610
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
53867
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
51584
В России изменили правила техосмотра: кому не надо ехать на СТО