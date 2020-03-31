Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям по профилактике коронавируса

сегодня 09:32 Поделиться

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На рабочих местах рекомендуется разделить рабочие потоки, организовать возможность обработки рук антисептиком; эти и другие рекомендации санитарные врачи дают в качестве профилактики опасного заболевания.

Чтобы избежать заболевания в коллективе, специалисты разработали рекомендации по профилактике коронавируса. В частности, работодателям рекомендовано развести рабочие потоки. При возможности разместить их на разных этажах, в отдельных кабинетах либо организовать работу в несколько смен.

На входе должна быть установлена ёмкость с антисептиком, оборудованная дозатором, или размещены дезинфицирующие салфетки. Также необходимо контролировать соблюдение этой гигиенической процедуры. В течение дня работодатель обязан информировать сотрудников о соблюдении правил личной гигиены: режима мытья рук с мылом или антисептиком.

Всем сотрудникам при выходе на работу необходимо измерять температуру. При наличии показаний процедуру можно повторять в течение дня. Использовать при этом можно разнообразные термометры: электронные, инфракрасные, переносные тепловизоры. Если у кого-либо обнаружится повышенная температура или признаки инфекционного заболевания, они должны быть немедленно отстранены.

Также работодателя обязали контролировать режим самоизоляции в течение 14 дней, если сотрудник выезжал за границу.

Помимо этого, на работодателя возложена обязанность по контролю за уборкой помещений. Она должна проводиться каждые два часа с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. При этом особое внимание нужно уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и стульев, оргтехники, мест общего пользования. Также каждые два часа необходимо проветривать помещения.

При этом у организации должен быть сформирован пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а также средства индивидуальной защиты.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют ограничить проведение корпоративных либо других массовых мероприятий.

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