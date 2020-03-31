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Россия может повторить американский сценарий распространения коронавируса – эксперт

сегодня 13:22

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Американский сценарий распространения коронавирусной инфекции назвал наиболее вероятным для России новосибирский учёный; в обоих государствах допущены схожие ошибки по борьбе с эпидемией.

Самым реальным сценарием распространения коронавируса в России может стать американская схема, поскольку власти обоих государств допустили схожие ошибки на начальных этапах распространения заболевания. Об этом в в интервью «Известиям» рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

«Самый вероятный сценарий – как в США, потому что мы, как ни удивительно, повторили многие их ошибки. А пример надо было брать с Кореи», – поделился специалист.

По его словам, страной с самым высоким уровнем тестирования на душу населения остаётся Южная Корея. Поэтому в ней, наряду с Китаем, успешнее всего идет борьба с инфекцией.

Тем временем, полагает Нетёсов, «самую большую ошибку с тестированием сделали сначала в Италии, в ряде европейских стран, а потом ещё и в США». В этих государствах запретили на время выпускать тест-системы частным коммерческим компаниям и производить анализы проб от граждан без признаков болезни.

«Хотя следовало сразу объявить всем коммерческим компаниям старт на выпуск тест-систем при условии официальной регистрации. А у нас им дали такое разрешение только две-три недели назад», – отметил учёный.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему коронавирус так стремительно захватывает мир.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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коронавирус

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