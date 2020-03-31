«Ростелеком» перераспределил нагрузку на сеть во время самоизоляции новосибирцев

сегодня 14:51 Поделиться

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

В период самоизоляции нагрузка на сеть сопоставима с уровнем выходных или праздничных дней; «Ростелеком» в Новосибирске зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть с корпоративного сегмента в массовый.

Компания «Ростелеком» в Новосибирске продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая функционирование сетей в период распространения коронавирусной инфекции. Сейчас, когда школы региона перешли на дистанционное обучение, а сотрудники многих компаний работают удалённо, нагрузка на сеть сопоставима с уровнем выходных или праздничных дней. Об этом 6 апреля рассказал на пресс-конференции заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Лапицкий.

«"Ростелеком" в Новосибирске зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть с корпоративного сегмента в массовый, так как многие компании ведут бизнес из дома. Но для нас это не сложно с точки зрения обслуживания, мы привыкли к такому трафику в выходные и праздники, так что серьёзных рисков по недостатку мощностей нет. Кроме того, сейчас выполнено дополнительное расширение по наиболее загруженным направлениям и резервирование магистральных каналов связи, чтобы гарантировать бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры», – пояснил Виталий Лапицкий.

В апреле в Новосибирской области продлён режим самоизоляции, всё это время на территории региона продолжат действовать акции, которые компания «Ростелеком» объявила в марте. В частности, для абонентов Wink и интерактивного ТВ открыт бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ для детей. Кроме того, на платформе Wink можно бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых – Mezzo, Museum и iConcerts.

Школьники могут учиться дистанционно с цифровым сервисом образования «Ростелеком. Лицей», доступ к которому открыт за 1 рубль в месяц. С этим сервисом выпускникам будет проще подготовиться к сдаче единых государственных экзаменов, которые в этом году перенесли на более поздний срок.

Чтобы клиенты всегда были на связи, для домашних телефонов «Ростелеком» ввёл безлимитное общение внутри сети – при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Также продолжает действовать предложение по внесению отложенного платежа за услуги связи без комиссии, чтобы услуги компании были доступны людям в любой ситуации.

Напомним, 6 апреля полпред президента в Сибирском федеральном округе оценил работу «Ростелекома» в период карантинных мер.